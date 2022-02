Cuidado con los retrasos en la factura de la luz: ¿qué puedes hacer para evitar pagar todo de golpe?

Uno de los momentos más tensos es en el que las personas miran el buzón, ya sea el físico de la casa como el email, para ver la factura de la luz. Siempre ha sido uno de los temores de los hogares españoles, pero con la gran subida que ha experimentado la energía en los últimos meses y que no parece que vaya a bajar en un futuro cercano, esta sensación se ha intensificado. Pero aún es peor cuando las facturas de la luz no te llegan, lo que hace que cuando lleguen de golpe el problema sea mucho mayor al tener pagar todas juntas.

Rosana tiene 28 años y lleva desde julio sin recibir la factura de la luz. La afectada cuenta que al principio no le dio mucha importancia porque le solía llegar cada dos meses, pero que en la actualidad esta preocupación cada vez es mayor por la acumulación de meses y la enorme subida de la luz. La joven asegura que el 13 de septiembre me llegó un mensaje de Naturgy ofreciéndome fracturar el pago, pero no sabe nada más.

"Soy una persona joven que se está pagando todo y complica mucho el tema de ahorrar y gestionar los gastos si no sabes cuándo te va a llegar la factura de la luz y llevas como siete meses que no te llega", explica Rosana. "A día de hoy intento evitar poner la luz en casa, poner la calefacción ni hablamos, estoy con mantas pero todo lo demás intento no conectarlo hasta última hora de la noche", asegura la joven.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia reconocen el derecho de los consumidores a fraccionar su factura eléctrica, es decir, que se debe proponer al cliente la posibilidad de fraccionar el pago. Ante esta posibilidad, Rosana asegura: "Decidí no hacerlo por cuestiones familiares, pero desde entonces no he tenido novedad, solo me decían que cuando llegase la factura podías fraccionarla llamando al teléfono. No sé si me compensa fraccionar el pago, no sé cuándo va a llegar, la compañía no me dice nada, solo lo puedes consultar online, este es el misterio", asegura. Curiosamente, señala que la del gas si le llega, por lo que no puede ser un fallo en la cuenta.

En esta situación se encuentran miles de personas en España. Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios, explica que "esto no es habitual que pase", pero la aplicación de los nuevos peajes "hay un porcentaje que nadie se atreve a publicar que no reciben con normalidad sus facturas".

"Esta circunstancia incumple la norma que obliga que la empresa presente una factura en el tiempo que tu has elegido", asegura Enrique García. Por otro lado, este tiempo tiene el límite de un año y si se excede la empresa no podrá reclamar ese dinero. "Se da la circunstancia de que esto se produce en un momento histórico en el precio de la electricidad. Cuando empezaron estos problemas la factura media era de 68 euros y la última ha sido de 111", detalla el portavoz de la Organización.

"No hay una obligación clara de la compañía de informar al consumidor de su derecho al fraccionamiento. No sabemos si esto ocurre de forma generalizada y muchas reclamaciones que nos están llegando hablan de que no tienen ni idea de su factura porque la empresa no es capaz de enviársela", explica Enrique García.

"Todo el mundo tiene derecho a fraccionar los cargos de los atrasos al menos hasta el mismo periodo, es decir, si te van a acumular seis facturas te tienen que dar seis meses para abonarlo y como máximo pueden reclamar doce meses", recuerda el portavoz.

















