Tijana Poštic: "La pandemia y una guerra no son cosas comparables"

Tijana Poštic es la jefa de enfermería del hospital de Igualada en Barcelona desde 2018. La localidad barcelonesa fue donde se detectó el primer gran brote de coronavirus en nuestro país el 11 de marzo de 2020. Esta semana ha recibido el premio Internacional Cataluña por su enorme trabajo durante estos dos años de pandemia.

Desde hace cuatro años, Tijana, como miles y miles de sanitarios, ha librado la que muchas veces hemos calificado como una guerra dura e incansable contra el COVID, pero si alguien sabe de guerras es ella.

Con tan solo 10 años huyó de Sarajevo junto a su madre y su hermano de apenas 6 meses cuando estalló la guerra de los Balcanes. Pasó de tener una infancia normal y feliz a estar confinada en casa, en medio de una ciudad cercada por las bombas y los disparos, y poco después también por el hambre. "Yo entiendo a la gente porque están viviendo momentos difíciles, pero la pandemia no es comprabale con una guerra", le decía esta tarde a Pilar Cisneros.

¿Cuántas veces durante los dos últimos años hemos escuchado expresiones como “Luchamos contra un enemigo invisible” “Tenemos que combatir desde las trincheras y con pocos medios”, “Toque de queda”, “Estado de Alarma”? El discurso ha calado hondo y ya no sorprenden este tipo de comparaciones a menos que hayas vivido una guerra.

Cuando echa la vista atrás a ese 11 de marzo de 2020 le viene lo peor: "Recuerdo los momentos del inicio de la pandemia muy duros, pensábamos que estábamos preparados y agotamos todo el plan de contingencia en 3 días". Era el inicio de una pandemia que aún nadie sabía lo que nos iba a deparar.

Tijana ha vivido las dos situaciones y si bien es consciente que la pandemia ha sido una absoluta tragedia, tiene claro que no hay nada peor que una guerra. No hay confinamiento que valga, como dice: "No estás a salvo ni en tu propia casa".