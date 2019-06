El testimonio del único alcalde con ELA de España: “Seré alcalde hasta que el hoy no exista”

Tiene 42 años. El 15 de junio vivió uno de los momentos más emotivos de su vida, cuando recibió la vara de mando como alcalde socialista de la localidad albaceteña de La Roda, que durante 32 años había ostentado gobiernos de la derecha. Tiene un carisma especial. Sus discursos emocionan. Es Juan Ramón Amores. Para él, llegar a la meta no ha sido fácil. Y es que hace casi cuatro años, el 13 de noviembre de 2015, le detectaron la enfermedad del ELA. Los médicos pronosticaban para él unos tres años de vida. Le aconsejaron que fuera haciendo testamento. Sigue entre nosotros, y ahora como regidor del municipio, antes como Director de Deportes y Juventud de Castilla-La Mancha.

Juanra, que así le llaman sus amigos y familiares, ha estado en ‘La Tarde’ con motivo del Día Mundial de la ELA: “Convivo con la enfermedad como puedo. Me cuesta mucho más trabajo, pero pidiendo ayuda se llega a cualquier sitio. A la meta todos llegarán antes que yo, pero yo también llegaré.”

Amores ha recordado cómo fueron los primeros síntomas de la enfermedad degenerativa: “Estaba en la playa con la bici. Noté que cuando terminaba de entrenar, me sentaba en la hamaca y me costaba levantarme. Culpé al entrenamiento. El problema desapareció, y cuando me convertí en Director General de Deportes, el 7 de octubre, a los pocos días fui a dar un premio, y ese día, en un escenario de medio metro, intenté subirlo y la primera vez no lo conseguí. Al segundo intento me caí. Acudí al médico, y tras pruebas muy duras, me diagnosticaron por descarte el ELA.”

Al regidor de La Roda, único en España que padece esta patología, le costó asumir la noticia, pero tiro hacia delante: “Lloré, me senté, estuvo a punto de vomitar, pero esa tarde me fui a un acto de Cruz Roja. Lo recuerdo muy bien. Era un día triste. No sé ni por qué ni cómo, pero salí a trabajar. Aquello me salvó, y desde entonces no he parado. No quiero estar en casa.”

Anda despacio, con torpeza, la mano de izquierda casi está perdida. La derecha está en ello. A nivel respiratorio, por suerte, está bien: “Estoy muy bien. Tengo dificultades para moverme. De momento no uso silla. Pero no soy el único. Hay muchos héroes invisibles.”

Sobre los cuatro años que le esperan por delante como alcalde de su localidad, ha precisado que estará “hasta que el cuerpo aguante. Yo el vivo hoy, que es lo más bonito que tengo. El mañana no existe para mí ni para nadie. Estaré con mi pueblo hasta que el hoy ya no exista.”