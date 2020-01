La Tate Gallery busca barista y ofrece 40.000 libras de sueldo

Se busca barista y ofrecen “40.000 libras por servir una taza de café”. No está nada mal, ¿verdad?.

El anuncio ha sido publicado en la página web de las Galerías Tate de Londres. Necesitan cubrir una vacante de barista y, como te puedes imaginar, la propuesta ha generado todo tipo de opiniones. Sobre todo negativas, porque supera a lo que se paga a los comisarios de las exposiciones. En parte tienen razón.

Entre los requisitos que se piden está elaborar un espresso de calidad y tener buena presencia para trabajar de cara al público, uno de los valores fundamentales de estas galerías.

Y no sé si tú serás más de café o de té, pero desde luego que tienes que estar de acuerdo en que todo esto del café es un mundo: desde el sencillo café con leche hasta un buen espresso, capuchino, macchiato, ristretto, americano, carajillo, mocca, frappé, café del tiempo... Según dónde te lo pidas tiene un nombre diferente, se elabora de una manera u otra.Y nos preguntamos, ¿sería capaz la persona que ocupe el puesto de trabajar en cualquier cafetería de España? Vamos a preguntárselo a los que más saben de esto: los baristas, y quien mejor que Marcos González, barista y bicampeón de España de baristas. Y esque este trabajo no uede hacerlo cualquiera, Marcos afirma que: "el barista tiene que tener conocimiento sobre el producto". Marcos siente pasión por el café: "Os estoy hablando de cosas muy frikis, al final el café es muy sencillo". "No hacíamos café bien porque nadie nos informaba", "en España no tenemos la cultura del café, el 80% del café que entra en España es de más calidad".