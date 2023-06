'La Tarde', dentro de una operación antidroga en Algeciras: "Miedo nunca, estamos entrenados para esto"

Subido a un coche de la Guardia Civil, no identificado, por supuesto, Fernando de Haro ha viajado junto a los agentes desde Sevilla hasta Algeciras para presenciar y comprobar de primera mano cómo se desarrolla una operación antidroga por las fuerzas de seguridad de nuestro país. En el maletero van provistos de chalecos antibalas, apunta el codirector de La Tarde, ya que a veces estas incursiones dentro de las localizaciones de los narcotraficantes pueden complicarse y puede haber riesgo de tiroteo.

“Es una operación bastante importante. Todas las fases de investigación han culminado, estamos esperando ahora mismo una carga de droga y una vez que se asiente en un determinado sitio, empezaremos con la intervención y los registros que ha autorizado previamente la autoridad judicial”, explica uno de los agentes. Unos 200 efectivos de la Guardia Civil están desplegados en dicha intervención en los diferentes lugares fijados. “No solo va a ser en la zona del Campo de Gibraltar, sino también en Málaga se van a producir registros”, apunta.

Desde la Guardia Civil confirman que cada vez son más frecuentes este tipo de operaciones en el Estrecho, aunque no llegan a ser la tónica general a diario entre sus labores, por suerte.

En cuanto a la nacionalidad de los individuos que conforman estas redes de narcotráfico, no hay un origen marcado exclusivamente en Algeciras, como detalla el agente de la Guardia Civil. “Si hablamos de hachís, viene de Marruecos y de lo que se encargan las organizaciones españolas es del transporte hasta la Península. Pero la mayoría van a ser organizaciones de otros países: Polonia, Francia , Italia... Son las que después compran esa droga, hachís o cocaína, y las transportan al resto de Europa”.

La ruta del Estrecho de Gibraltar ha sido tradicionalmente la preferida por los narcos para traer el hachís a Europa, pero últimamente también está siendo utilizada para introducir cocaína en nuestras fronteras. “Ya llevamos varias operaciones en las que vemos que están utilizando los mismos medios para la cocaína, utilizan incluso las narcoembarcaciones del hachís cargadas de cocaína”.

"Tenemos la adrenalina alta, pero miedo no"

Tras una espera de tres horas en la Comandancia de la Guardia Civil en Algeciras, los agentes reciben el aviso de que la operación se encuentra en su punto más álgido. Equipado con chaleco antibalas, Fernando de Haro se desplaza junto a los agentes que participan en el dispositivo al punto de encuentro acordado para el operativo. Todos van de paisano, pero provistos de armas cortas para intervenir en cuanto sea necesario.

En el operativo también hay varios perros entrenados para identificar drogas. Para ellos en realidad es un juego, como indica uno de los agentes. “Tenemos varias formas de enseñarles, por ejemplo, les ponemos un recipiente en un sitio limpio y cuando se acercan les damos un premio, un sonido, y eso lo asocian en la operación”. Su labor suele ser muy útil, sobre todo, cuando hay dobles fondos o zonas ocultas para los agentes a la hora de hacer el registro. “Facilitan un poco el trabajo”, reconoce el Guardia Civil. Aunque su entrenamiento lleva varios meses, merece la pena para tenerlos luego listos para entrar en acción y ayudar con su olfato a desentrañar redes de narcotráfico como esta.

¿Y qué se siente cuando faltan pocos minutos para arrancar una intervención así? "Nerviosismo porque está la adrenalina alta, pero miedo no", confiesa una de las agentes, aunque reconoce que ella ya accede cuando la zona está controlada. En primer lugar, entra el equipo especializado en la entrada al registro. Aunque es una situación controlada, comenta que siempre está ahí la posibilidad de que surja algún problema o imprevisto. Por eso transmitir tranquilidad y actuar conforme a lo que se ha establecido y planeado previamente es esencial, "como hemos entrenado y practicado muchas veces", según otro de los agentes. "Estamos entrenados para esto, y si lo hacemos todo como debemos, no tiene por qué pasar nada malo".

Toca precaución es poca antes de la intervención

En ese momento llegan más efectivos, en este caso con armas ya de largo alcance, además de pistolas y cargadores en el cinturón. También hay diferencias en cuanto a las protecciones con respecto al resto de dotaciones desplegadas en el lugar. "El chaleco balístico tiene protección en el cuello, en los hombres y en la zona inguinal", detalla el teniente de estos agentes. También destaca que llevan verdugos para no ser identificados, pues estos mismos agentes patrullan de paisano por la misma zona.

Por otra parte, se toman precauciones ocultando las matrículas de los vehículos que se han llevado al dispositivo para evitar que sean identificados en otras operaciones. Mientras tanto, el operativo espera a que el camión con la mercancia de droga se encuentre cerca de la localización de los narcotraficantes. También está presente la secretaria judicial que dará fe de que se está ejecutando la orden judicial establecida para el registro. "Hace de notaria de nuestra intervención", aclara uno de los agentes. "En otros países no se utiliza esta figura, pero aquí en España se usa para dar más seguridad jurídica y que lo que se ha hecho ha sido por los cauces reglamentarios".

Hasta que el grupo de intervención no da el visto bueno y garantiza la seguridad del sitio, no comienza el registro. En ese momento, ya accede la policía judicial y se comienza a registrar habitación por habitación. "Alguna vez se ha llegado a alguna casa y se les ha recibido con disparos", apunta el Guardia Civil. "Muchas veces esto es consecuencia del miedo que tienen a los robos que les hacen otras organizaciones de drogas". De todos modos, admite que por el momento no han tenido que lamentar fallecidos ni heridos de gravedad.