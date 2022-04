'La Tarde' comprueba en un centro comercial si se han dejado de usar las mascarillas

El BOE publicaba este miércoles, 20 de abril, a las 7:30de la mañanael fin de la obligatoriedad de las mascarillas en interiores.La medida la adoptaba en su reunión semanal el Consejo de Ministros. Han pasado 700 días de convivencia obligada con el que ha sido el principal símbolo de la lucha contra la COVID19, desde el 20 de mayo de 2020.

Llevamos tiempo escuchando a muchas personas pedir que se quitara ya el uso obligatorio de las mascarillas, algo que también pasaba antes de retirar su uso en exteriores y hay muchos ciudadanos que aún siguen usándola. ¿Pasará lo mismo en interiores? ¿Habrá quien tenga miedo a quitársela por si se contagia? ¿Los trabajadores de las empresas, qué harán si tienen libertad de elección?

Pilar Cisneros se ha trasladado hasta un centro comercial de Madrid para comprobar de primera mano si las mascarillas ya son algo del pasado reciente y contarlo en 'La Tarde'.

Vídeo





Hay, por lo tanto, para todos los gustos. Quien va a seguir tapando su boca por respeto al virus y un posible contagio y quienes solo la van a usar en los lugares en los que es obligatorio como transportes públicos, hospitales, centro de salud, farmacias, y en aquellos locales que obliguen a llevar mascarilla, aunque la ley especifica que el cliente podría no llevarla.

Hablan los expertos en 'La Tarde': disparidad de criterio

Y ¿qué van a hacer los expertos? ¿Qué nos aconsejan? ¿Se la van a quitar? Pues hay disparidad de opiniones.

Rafael Bengoa, doctor en Medicina por la Universidad del País Vasco y especialista en sistemas sanitarios, ¿se la va a quitar? "En el trabajo, no me la quitaré; en casa al no haber gente vulnerable, sí. En el trabajo la vamos a mantener en el trabajo. Iré poco a poco quitándomela". Recuerda el doctor Bengoa que "ha habido una incorporación de la mascarilla como algo que nos protege y protege a otros y la vamos a ver todavía durante mucho tiempo".

Sobre si el momento adecuado para quitarla en interiores, el doctor Bengoa afirma que "no hay un buen momento para quitar la mascarilla, ha tenido un impacto enorme junto con la vacunación y el comportamiento de los ciudadanos, ha sido fundamental y lo que importa a partir de ahora es que sabemos que vamos a convivir con este virus y hay gente que va a seguir manteniendo la mascarilla. La decisión es correcta, en estos momentos, porque los indicadores son favorables en cuanto al control de la epidemia".

Por su parte, José Gómez Rial inmunólogo del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela tiene claro que cuando no esté en su centro del trabajo se quitará la mascarilla, "la voy a abandonar, considero que ya no es necesario, creo que es el momento para dar un paso y avanzar porque las personas que están en riesgo, las vulnerables ya hemos acumulado inmunidad con las vacunas".

Por eso Rial tiene muy claro que "es el momento de rebajar esa obligatoriedad y centrar la recomendación en las personas que necesitan llevar mascarilla por ser inmunodepresivos, decirles qué mascarilla llevar y dónde. Se ha dictado una ley de obligatoriedad de mascarilla y no se ha educado sobre las mascarillas, en qué lugares hay que llevarlas y qué tipo de mascarilla debe usar cada uno".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

¿Cuándo se pondrá mascarilla? "Si voy a estar en interior con una persona vulnerable y en el lugar no hay ventilación llevaré mascarilla".

El catedrático de bioquímica y coordinador de “Covid Lot” de la Universidad Complutense de Madrid José Manuel Bautista es má reticente a la retirada al fin del uso de los cubrebocas, “trabajamos en la universidad y en laboratorios y vamos a seguir usando mascarilla en las aulas, el índice que hemos visto de la casuística por el uso de mascarilla es muy bajo, vemos que tiene un efecto protector y es temprano para quitarla de los sitios donde hay bastante público".

"Desde mi punto de vista, la norma es contradictoria en cuando que se ha de usar en un transporte público y no se use en una clase donde hay 100 personas. Es muy importante la educación, informar de dónde y cómo se debe usar, aunque es cierto que la vulnerabilidad de las personas no es fácil de determinar. Hay gente joven con las tres dosis que han estado muy enfermos. Me parece que después de la acumulación de gente durante la Semana Santa, la voy a seguir usando incluso en centros comerciales" afirma el coordinador de 'Covid Lot'.

Por su pare, el escritor y columnista Daniel Gascón que se encuentra en Italia, en Venecia, ha comprobado como "en exteriores no usa nadie mascarilla, pero en interiores sí se usa y hay que llevar obligatoriamente la FPP2".

¿Y usted, y tú, qué vas a hacer?