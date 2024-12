La surrealista razón por la que 30 personas no pueden volver a Barcelona desde Nepal y les obligan a quedarse días en el aeropuerto

A veces, hacer lo imposible no es cuestión de, valga la redundancia, las posibilidades, sino de la voluntad que le pongamos a ese empeño. Y sí, muchas veces no se trata tanto de llegar a la meta, sino de haber puesto todo de ti para conseguirlo.

De siempre se ha dicho eso de que “lo importante no es gana, sino participar”, y, lo cierto es que encierra mucha verdad. Porque ponerse retos a uno mismo, superarse y sentirte orgulloso de ti mismo no tiene precio.

Si no, que se lo digan a las 31 personas que se han apuntado al CIM Project, un club de montaña inclusivo, para personas con capacidades diversas. Personas soñadoras y con mucho entusiasmo con un claro objetivo.

El objetivo era claro, pero difícil: llegar al campo base del Everest. Te podrá parecer que, dicho así, no es a tanta altura, pero es muy complicado porque mide 5.300 metros de altitud. De hecho, es hasta complicado respirar.

La travesía comenzó el 1 de noviembre y, tras varios días de aclimatación, comenzaron sus caminatas. Lo consiguieron y en 'La Tarde' les preguntamos cómo lo vivieron.

Un orgullo para todos ellos

Maite Serrat es médico y alpinista y es ella quien, con su sueño, decidió crear este club. “La idea surge porque tenía claro que teníamos que empezar con un gran reto para transmitir, no estamos a favor de romper barreras, hay límites y hay que conocerlos, pero cuando sabemos cuáles son, no son impedimento para un gran reto” comenzaba contando.

Sí, ella sabe que se trataba de un “reto descomunal”, pero pusieron de todo su empeño para conseguirlo. En ese viaje, ya sabes, viajaban 30 personas, aunque, confesaba, se llegaron a apuntar más de 80 hace dos años al lanzar el reto.

“Conforme iba poniendo las condiciones que había quedamos estas personas. Algunas les tuvimos que decir que no porque en dos años no se podía conseguir con sus capacidades físicas en ese momento” explicaba.

Alamy Stock Photo Everest

Cinco de esas personas, contaba, tenían fibromialgia. Nada, ni su propio cuerpo, les impidió ponerse en marcha para llegar a esa altitud del Everest.

Y de hecho, tampoco pusieron impedimentos para viajar hasta allí sus padres, de 80 y 81 años. Anita es su madre y es toda una experta alpinista. Ella nos contaba que, cuando llegó a la cima, no podía creer que lo hubiera conseguido. Iba con miedo, cuando llegué me dije “Anita, lo has conseguido”” confesaba.

Sin embargo, no todo fue fácil, y todo su castillo, estuvo a punto de desmoronarse.

El problema del vuelo de vuelta

Maite contaba que era un reto con mayúsculas esto que se habían propuesto, sobre todo porque eran muchas personas y pasarían allí 17 días.

Sin embargo, nada les paró y, confesaba orgullosa, ninguno sufrió el mal de altura cuando llegaron a la cima. “Pero sí que hubo personas con diarrea, vómitos, tuve que gestionar para que le llevara un sherpa” explicaba.

Las dificultades, eso sí, no quedaron ahí, y cuando les tocó regresar a España, parecía que les había mirado un tuerto. Tenían que volar desde Nepal hasta Barcelona, haciendo escala en Doha. Sin embargo, cuando tenían que coger el vuelo, les advirtieron de que el aeropuerto estaba cerrado por obras y que no podrían tomarlo.

Europa Press 13/07/2024 Avión de Air Nostrum.SOCIEDAD ESPAÑA EUROPA MELILLAAIR NOSTRUM

Exigiendo una respuesta, se llevaron la peor de todas: era posible que jamás regresasen. “Está todo cancelado y en los próximos días está todo lleno y no podéis volver” les dijeron.

No era lo único, a la ida, les había pasado prácticamente lo mismo. “Volábamos de Barcelona a Doha y de ahí a Katmandú, se sabe que no vuelan las avionetas si hay mal tiempo, nos quedamos un día, tuvimos que cancelar toda la reserva y rehacer día a día toda la programación” explicaba.