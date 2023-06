Los puzzles pueden parecer un pasatiempo sencillo, que desestresa, que ayuda mejorar la concentración. Puedes jugar solo, con amigos, en familia y te ofrece horas, días o incluso semanas de entretenimiento. La semana pasada se disputó el décimo campeonato nacional de puzzles. Gabriel moreno tiene 11 años y fue segundo junto a su hermano Eduardo, lo más increíble de todo es que es subcampeón en la categoría absoluta individual, compitiendo con los mayores. Los dos jóvenes han pasado por los micrófonos de 'La Tarde' para hablar de puzzles.

La pequeña promesa de los puzzles ha afirmado que este ha sido su primer año en categoría absoluta, ya que en la infantil "ganaba siempre". ha asegurado que en ningún momento ha pasado miedo, teniendo en cuenta la edad de sus oponentes, y que en todo momento tenía el conocimiento de que lo iba a hacer bien.

Los jóvenes han explicado el modo de juego: "A todos nos dan el mismo puzzle y se activa el cronómetro y los que menos tardan en hacerlos ganan". Han detallado que el tiempo máximo de juego es de 2 horas y media que el pequeño lo ha logrado en tan solo 40 minutos. El chico ha afirmado que el puzzle contenía 500 piezas y representaba a una barca con pescadores.

El segundo puesto en parejas fue para los hermanos Eduardo y Gabriel Moreno Turcu con un tiempo de 30' 55" pic.twitter.com/bMsFomLVS2 — Asociación Española de Puzzles (@aepuzz) June 4, 2023

Comenzó su prometedora carrera con tan solo 2 años y no se ha detenido. Ha confirmado que le viene de herencia familiar por su madre. Él siempre ha jugado con su hermano Eduardo, el cual, ha admitido que disfruta mucho y está orgulloso de su hermano.

Su referente a nivel mundial es Alejandro Clemente, campeón del mundo, el cual también ha pasado por los micrófonos de 'La Tarde' para sorprender al precoz jugador, el líder mundial ha afirmado que está encantado con que los nuevos jóvenes arranquen desde tan temprana edad a jugar. Ha asegurado que se impresiona al ver jugar a la pareja de hermanos. Alejandro ha declarado que el puzzle más grande que ha realizado tenía 6.000 piezas.

Proximo torneo Internacional

El próximo mundial se celebrará en septiembre en Valladolid, Gabriel está muy ilusionado y ha apostado porque hará un gran papel y que "no tiene presión alguna". Alejandro, por su parte, opina que hay mucho potencial y calidad técnica. Ha confirmado qué factor será fundamental: todo depende del tipo de puzzle, ya que hay algunos que me vienen mejor". El campeón mundial ha explicado que a él le benefician más los puzzles con paisajes con el mismo color, porque no le gustan los detalles.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Los países más potentes en este sector son República Checa, Estados Unidos y la máxima favorita es España, estas son las 3 potencias mundiales y las favoritas.