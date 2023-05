El sorprendente secreto que une a Magdalena y Adoración: “¿Tanta gente? No me lo creo, de verdad”

Seguramente muchos estemos de acuerdo en que una de las mejores sensaciones del mundo es llegar a casa de tu abuela después del colegio, el instituto o un fin de semana cualquiera, y que te reciba con la mesa puesta y un menú para chuparse los dedos. Y da igual que hayas tenido un mal día o no te apetezca comer porque a ella, a la hora de servirte, siempre le va a parecer que hay poco en el plato.

Una de estas típicas abuelas es Magdalena, más conocida como @laabumagdaen TikTok. Sin saberlo, sus nietas la grabaron un día de verano que se reunió toda la familia y, desde entonces hasta hoy, que acumula más de 50.000 seguidores. Magdalena, de 70 años, no solo hace comida para toda la familia y lo muestra en sus vídeos, ya se ha convertido en toda una tiktoker: hace retos, bromas, reacciona a otros tiktokers, realiza directos... En definitiva, se presta a todo lo que sus nietas le animan a hacer.

Otra abuela que también enseña su arte cocinando en las redes es Adoración, de 68 años. En este caso, su nieta, Claudia, también fue la culpable de meterla en todo esto. Más conocida como @adora_comidas123, solo con ver sus vídeos, ya te entra hambre. Supera ya los 45.000 seguidores enganchados a sus recetas de toda la vida.

En su caso, sus inicios fueron con un trato de por medio. “Llegó mi nieta del colegio y me dice “¿tu quieres que te ponga en TikTok?”, y yo dije que qué era eso”. Una vez que se lo explicaron, Adora accedió a hacerlo pero con una condición: su nieta Claudia, de 10 años, debía comer lo que le pusiera en el plato para que luego pudieran grabar el vídeo. “Es una pena lo que come, no sé lo que le voy a dar”, se lamenta Adora.





Por su parte, Claudia se ha defendido y ha destacado lo complicado que fue al principio meter a su abuela en el mundo de las redes sociales. “Me costó muchísimo, mi abuela en vez de decir Tiktok decía Tintón”. Algo que ha desatado las risas de Pilar Cisneros en el estudio de La Tarde.

Adora ya se ha familiarizado con la red social, pero aún no es del todo consciente que mas de 45.000 personas sigan sus recetas cada día. “¿Tanta gente me ve? No me lo creo, de verdad”. Ha indicado la cantidad de mensajes que le mandan por sus vídeos, como “yo quiero ser tu nieta” o “yo quiero ir a tu casa a comer”.

Magda también recibe estos comentarios en los directos que hace en TikTok cada noche. “Me llaman abuela y me cuentan las notas que han sacado en el cole”. Confiesa que esto de los directos lo descubrió ella misma, que “empezó a trastear” y aprendió sola. Algo que confirma su nieta Cristina, de 19 años. “Un día entré y la vi que estaba en directo, está incontrolable”, bromea.

Francisco, otro de los nietos de Adora, ha explicado todo lo que hay detrás de estos vídeos que suman visualizaciones y comentarios de todo tipo. “Parece poco, pero tiene un mundo detrás. Aunque ahí solo se vean dos minutos y medio o tres, luego detrás hay hora y media o dos horas, depende de la receta”. Él se encarga de grabar y editar los vídeos de Adora. Le enseña también los comentarios que le deja la gente, aunque poco a poco ella ya lo va haciendo por su cuenta.

¿Cómo llevan lo de ser influencers?

En cuanto a cómo están gestionando la fama dentro y, sobre todo, fuera de las redes, Adora comenta que la reconocen en muchos sitos y la paran a menudo por la calle para alabar sus recetas y lo que les encanta su perfil. “Fui al médico el lunes con la mascarilla puesta y llega una señora y me dice “¿es usted la que hace TikTok?””. Sin embargo, no considera que sea una influencer. “Yo soy natural, no me doy importancia”. Quizás esa espontaneidad y naturalidad sea la clave de su éxito, hasta tal punto que confiesa que las vecinas en el supermercado le suelen preguntar “Adora, ¿y hoy de comida qué?”.

Una situación que vive de manera similar Magda. Recientemente han sido fiestas en su pueblo y muchos no dudaron en pedirle una foto. Le sorprende la familiaridad con la que se le acercan sus seguidores: “Me ven como si fuera en realidad la abuela”. Muchos dice que también le preguntan “¿qué hay de comida hoy?” cuando la ven, algo que reconoce que le gusta.





Además, la popularidad ha llegado también hasta los nietos. Claudia ha reconocido que muchos de sus compañeros de clase le preguntan cómo se llama su abuela en TikTok para buscarla y empezarla a seguir. “Me dicen que sus madres hacen sus recetas y que están muy ricas”

Por su parte, Cristina confiesa que “el otro día en la discoteca se acercaron dos niñas que me preguntaron si era la nieta de la abuela famosa en TikTok”. Aunque no llevan mal la fama, la nieta de Magda considera que no habría ningún problema en el momento en que su abuela decida dejar las redes. “Siempre le hemos dicho que si se sentía agobiada y no quería seguir haciendo directos o subiendo vídeos, se para y ya está, pero ella es feliz”.

Tanto Adoración como Magdalena forman parte del 2% de mujeres usuarias de TikTok con más de 55 años, cuyo principal público está entre los 13 y los 16 años. Precisamente esto puede servir para que estas mujeres, que tradicionalmente transmitían sus secretos en la cocina de generación en generación o en los libros de recetas, ahora lo hagan de forma sencilla, creativa y divertida a través de las redes y así los más jóvenes se interesen por la cocina más casera y, además, surjan estos lazos más fuertes entre abuelas y nietos.