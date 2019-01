“Solo tengo 5 minutos”: ¿Cuánto pesa Sinacio?

La dieta del compromiso, la ha llamado. Como su mujer le ha dicho que es el más gordo de Cope, quiere perder 15 kilos en los próximos 2 meses. Se pesó en directo y está rozando los 100 kilos (99Kg 700 gr). Además va a sortear un jamón de los buenos entre los oyentes.

Para concursar hay que seguir en twitter a @latardecope y utilizar el hashtag #SINACIOFLACO si los oyentes piensan que lo va a conseguir y #SINACIOGORDO para los que piensen que no lo consigue.Hoy vuelve a pesarse, en el primer día tras el inicio de su dieta, pero no sólo no ha bajado, ¡sino que ha subido de peso! ¡101.1 Kilos!. Al parecer anoche se hinchó a morcilla pensando que era diurética. Bueno, un fallo lo tiene cualquiera.

A propósito de ese fallo, hoy se enfunda su traje de monologuista de éxito y hace un divertido monólogo sobre los fallos. Pilar hace de maestra de ceremonias y le presenta como si estuvieran en el teatro. Sinacio empieza hablando sobre un fallo gordo de Dios al crear el mundo en 6 días y descansar el séptimo.

Luego prosigue recordando los fallos de los futbolistas y de como, curiosamente, se les perdona todo. ¡Ay! ¡Si fuéramos tan indulgentes con otras profesiones! Como a diario, los cinco minutos terminan con la estridente bocina que indica el final de la sección.