Solo tengo cinco minutos: "¡Vivan los jueves!”

Llega el día más importante de la semana para Sinacio: los jueves. Pero no sólo porque sea el último día de su semana laboral. Ya saben que Sinacio no trabaja los viernes por contrato. Sin embargo, eso es circunstancial. Lo verdaderamente importante, según Sinacio, es que la cultura popular ensalza a los jueves. La historia, la literatura, el cine y el mundo del espectáculo lo han convertido en el día clave de la semana. ¿De verdad?

Al menos eso es lo que pretende hacernos ver Sinacio. Durante sus cinco minutos se va a empeñar en convencernos de la importancia del jueves.

En la magnífica novela de Daniel Defoe, cuando Robinson Crusoe se encuentra con un indígena en la isla, ¿Cómo lo llama? JUEVES. Bueno, se llama viernes, pero porque Robinson contó mal. Si te repasas bien la novela, se tenía que haber llamado jueves. Pero que da igual. Si hay miles de ejemplos. El dúo cómico mas divertido de la historia. ¿Te acuerdas de ellos y de su empanadilla? JUEVES Y TRECE, ni te cases ni te embarques.

La verdad duele ¿eh? Nuestra voz más universal. Uno de los mejores tenores de la historia. Disfrútalo y quítate la venda de los ojos: Plácido Jueves.

Solo hay que dejarse llevar por los recuerdos para volver a disfrutar de esas míticas y legendarias semanas en las que todos esperábamos que llegara la FIEBRE DEL JUEVES NOCHE.

Las pruebas son las pruebas. No es mi culpa que el mundo sienta admiración por los jueves desde que somos niños.

Si no lo quiere reconocer, no lo reconozcas. Yo sé que los jueves son días especiales, pero si mi jefa no es capaz de darme la razón en este asunto, tendré que dimitir y me iré al paro, a sufrir, como en la famosa película de Fernando León de Aranoa, 'Los jueves al sol'.

