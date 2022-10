Sara Inisterra y su lucha por borrar las fotos de sus hijos de las redes: "Vi una vulnerabilidad increíble"

Las redes sociales pueden llegar a convertirse en un arma de doble filo. Sobre todo para muchos padres que no conocen las consecuencias de exponer a sus hijos en estas plataformas. Y si eres un padre o una madre con pocos seguidores, imagínate una influencer o persona con miles de seguidores en la red. Es lo que le ha pasado a Sara Inisterre, una influencer e instagrammer de Gandía (Valencia). Desde el pasado mes de agosto, ha dejado de subir contenidos, vídeos o fotos en los aparezcan sus dos hijos de 4 y 8 años. También ha estado borrando todos los contenidos en donde aparezcan el rostro de sus pequeños, para evitar cualquier problema.

Esta influencer, que acumula casi 80.000 suscriptores en YouTube y más de 120.000 seguidores en Instagram, ha subido desde 2015 que se abrió el perfil más de 1000 fotos con sus hijos. Todo porque vio como algunas de las influencers que seguía en la red subían imágenes con sus pequeños: “Me dio envidia la ternura del hogar que generaban las demás mamás y quise subir fotos de mis hijos en el que se les viese la cara”.

Desde agosto puso fin a esto, pero a llevaba un tiempo “sintiéndose mal” por subir fotos de sus hijos mostrando una “vulnerabilidad”. “Esta decisión la estaba tomando con el tiempo sin darme cuenta. Desde hace un año notaba que estaba mal conmigo misma y me costaba crear contenidos sin saber porqué”. Fue entonces cuando recurrió a la ayuda de sus seguidores para ver qué estaba haciendo mal ella: “Cree un grupo de Telegram con mis fans y una noche una seguidora me enseñó un vídeo en el que decía que se mostraba mi auténtica esencia. Cuando vi el vídeo, me quedé sorprendida de cómo salía mi hija llorando y lo vi como impensable de grabar en la actualidad”.

Hubo seguidores que lo aceptaron y otros que no

Lo curioso y preocupante de todo es cómo se lo tomaron sus seguidores esta noticia. Sara afirma que hubo algunos que lo aceptaron, aunque les entristeció la decisión, ya que muchos seguidores relacionaban sus familias con las de Sara. Sin embargo, hubo otros fans que les molestó mucho: “Otras se enfadaron o me dejaron de seguir porque solo me veían por mis hijos”.

Pero no solo había seguidores que dejaban de ver a Sara Inisterra. Muchas marcas, sobre todo las que vendían productos relacionados con bebes, dejaron de ofrecerle contratos a Sara para hacer contenidos. “Me dejaron de contactar muchas marcas y mcuhos usuarios dejaron de ver mis stories. Cuando nació mi hijo tendría 6.000 me gustas y cuando subo una foto mía le da mi madre, mi hermana y yo”.

Pero el problema no cesa, porque ha habido seguidoras que se lo llegaron a tomar muy mal esta decisión de Sara y la amenazaron con publicar fotos de sus hijos sin su permiso por la red. Fotos que han guardado antes de que Sara Inisterra pudiese borrar todo el contenido en el que salían sus niños. “Jamás podrás borrarlas porque las tienen en sus móviles, me dicen algunas personas. Fue como un reproche y me llamaron hipócrita. Yo dije que las iba a quitar, no que ya estaban quitadas”.

Sara Inisterra se encuentra en lucha con una agencia de abogados para intentar resolver este problema. Ella, mientras tanto, sigue su día a día con total normalidad y no se arrepiente de la decisión que ha tomado. “Estoy muy contenta y en paz”, le ha afirmado la influencer a Pilar Cisneros.