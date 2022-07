¿Sabemos parar cuando hay que parar?

No ha podido ser. Rafa Nadal no estará en la final de Wimbledon y tampoco podrá enfrentarse al australiano Nick Kyrgios en la semifinal. El pasado miércoles Nadal nos dejaba nuevas imágenes para el recuerdo. Conseguía pasar a semifinales de Wimbledon jugando lesionado ante el norteamericano Fritz. Una victoria al límite. Nadal tenía que cambiar su forma de sacar para no sufrir dolores en su abdominal roto. Su padre y su hermana estaban en la grada y le hacían señales para que se retirase. Nadal decidía seguir adelante y ganaba el partido.

El tenista español anunció este jueves que se retiraba de Wimbledon tras su lesión abdominal al no poder recuperarse.

"Me retiro porque tengo una rotura en el abdominal que tengo un riesgo importante de empeorar si sigo jugando. Aunque llevo todo el día dándole vueltas, llego a la conclusión que aquí me vale ganar, lo demás no me sirve de mucho. Es prácticamente imposible ganar dos partidos con un abdominal roto. La lógica, y después de hablar mucho con el equipo, he tomado la decisión que me ha costado un montón y es la decisión correcta; sé que tengo una rotura y la experiencia que tengo es que cuando uno tiene esto es muy difícil. Me pasó en 2009 en el Open de EEUU, cuando multipliqué por ocho la rotura que tenía y perdí en semifinales contra del Potro. Tengo que tomar la decisión de no disfrutar las semifinales"

Rafael Nadal es un ejemplo para todos nosotros y un deportista irrepetible, pero en esta ocasión ha tenido que admitir que lo más sensato es la retirada… Esto nos hace preguntarnos muchas cosas. ¿Es importante saber cuándo debemos parar? ¿Sabemos parar cuando es lo mejor para nosotros? ¿Nos sentimos frustrados cuando tenemos que reconocer nuestras propias limitaciones?

En La Tarde analizamos con expertos esta cuestión.