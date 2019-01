¿Sabes cuántos roscones se van a vender este año en España?

Uno de los dulces más buscados estos días es el Roscón de Reyes. Cada vez hay más variedad: con nata, con trufa, con fruta escarchada, sola... Por eso, en 'La Tarde de COPE' hemos hablado este viernes con dos maestros pasteleros para que nos descubran los secretos de este postre tan preciado. Daniel Guerrero, del famoso Horno San Onofre deja claro que cada uno elija el tipo de roscón que quiera. "Somos muy flexibles para dar gusto a toda la familia", ha señalado. Para él, estos días son la gran fiesta pastelera. "Todo mi personal a tope y muy motivado. Ojalá tuviéramos muchos Reyes a lo largo del año", ha contado. Empiezan a producirlos a primeros de diciembre, pero a partir de la Navidad es cuando se convierte ya en el producto estrella. Este año, para las sorpresas han optado por unos reyes magos en miniatura. "Para que la magia siga inundando nuestras pastelerías", ha dicho. Aunque el maestro de San Onofre advierte: "Mucha precaución con los niños, que no se metan en la boca el haba o la sorpresa".

José Fernández, maestro pastelero de Pastelería Nunos, ha ido más allá y ha creado roscones inspirados en películas tan famosas como "Frozen", "Star Wars", "101 dálmatas". Pero, ¿cómo lo han hecho? Él mismo lo ha explicado: "El roscón de '101 dálmatas' es en blanco y negro. Por dentro, va relleno de nocilla blanca y negra. El de 'Frozen' es como una montaña nevada. En el interior lleva unos ríos de natillas Y el de 'La casa de papel' lleva la máscara de Dalí y como cantan la canción "Bella ciao", le hemos añadido una crema de tiramisú". ¡Para chuparse los dedos!

Let it go, let it go �� ��#roscones #pastelerías #Madrid pic.twitter.com/pjc7A3A4Up