El 'trastorno selfie': ¿qué ocurre si me gusta lo que veo con un filtro, pero no lo que veo sin él?

Cada vez son más los selfies retocados, tanto que se parecen poco a la realidad. Las redes sociales como Instagram o TikTok han incorporado filtros los cuales nos resaltan las facciones de la cara hasta tal punto que es como si de repente nos quitasen 20 años de encima. Pero realmente, podemos percibir cuando se producen estos retoques

El problema se origina cuando no sabemos renunciar a los filtros porque "no soportan verse normales". Esto se está convirtiendo en el trastorno dismórfico corporal conocido como 'el trastorno del selfie'. La causante y quienes han acelerado este proceso han sido los filtros y las reses, ya que hay jóvenes que se pasan hasta 5 horas a la semana haciéndose fotos, retocándose y compartiendolas.

La psicóloga Elena Daprá ha expuesto la situación actual del trastorno del selfie en 'La Tarde'. Todos hemos trasteado con los filtros, se convierte en un exceso de preocupación cuando quieren sacar un selfie , pero quieren retocar esa leve imperfección de su cuerpo. Esto supone un problema porque la persona afectada aprecia la imperfección, pero los demás apenas la aprecian. "En estos casos la persona afectada puede sufrir angustia o depresión", señala la psicóloga. Porque en estos casos al aplicar los filtros repercutimos sobre nuestra autoestima.

No existe distinción por sexo a la hora de padecer este trastorno, ya que ahora mismo "las mujeres se centran en retocar el rostro, mientras que en el caso de los hombres se fijan en el cuerpo", subraya Elena Daprá.

Por otro lado, ha destacado que quienes acuden a la consulta con este problema es porque alguien de fuera les dice que tienen un problema que existe. Porque cuando una persona está obsesionada con un defecto que no se da cuenta, pero al final les acaba gustando lo que ven en el selfie, pero lo que ven en el espejo no.

Se han incrementado los pacientes en las consultas

Doctor José Luis Vila Morientes cirujano plástico presidente de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, ha destacado que lo que ha aumentado es hablar de estos temas en la calle, ya que "hace unos años la estética era algo de famosos", ha subrayado José Luis Vila Morientes. Sin embargo, en los últimos 20 años es habitual hablar de estos temas en las reuniones con familiares o con amigos.

"Nosotros no tenemos un negocio, tenemos una profesión, practicamos una rama de la cirugía que no deja de ser un acto quirúrgico", ha explicado el cirujano. De tal forma, que por un lado está la operación y por otro lado está el paciente. "Hay personas que aunque les hagas operaciones no ven la belleza en su interior en ninguna parte", ha incidido. Por lo tanto, en estos casos es mejor no operar al paciente.

Ante estas situaciones que son bastante frecuentes, la psicóloga ha insistido en la importancia de la figura de un psicólogo en las clínicas de estética, de esta forma se podrían detectar problemas psicológicos sin necesidad de que el cirujano sea el encargado en desviar su atención en psicología. De tal forma que "aparecer la figura en la propia clínica lo normalizará bastante". "Si me doy cuenta que me gusta lo del filtro y lo que veo sin filtro no me gusta, entonces hay un problema", ha concluido la psicóloga.