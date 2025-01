Reconciliación de Alice y Morata: una psicóloga señala el aspecto que delata si tiene sentido dar una segunda oportunidad

Hace cinco meses, justo después de ganar la Eurocopa y de pasar el verano juntos, Alice Campello y Álvaro Morata anunciaban su separación. Ambos lo hacían a través de Instagram, uno de sus medios preferidos, donde se comunican con todos sus seguidores.

Es, precisamente, en esa red social, donde hacían gala del amor que se profesaban desde hace siete años y del que son fruto sus cuatro hijos. Ellos nunca, por decirlo así, se habían ocultado ni habían dejado su relación fuera del mundo del corazón.

Y, quizá por eso, llamó tantísimo la atención que su relación tocara su fin. Coincidiendo con sendos comunicados, Alice Campello hablaba en una alfombra roja de que no habían cerrado las puertas a una reconciliación y que, en el futuro, nunca se sabría.

Pues bien, el futuro ha llegado y, con una foto también en Instagram, decidían comunicar que habían vuelto a ser pareja. Algo que no es exclusivo de ellos, pues son más los famosos que se han dado una segunda oportunidad.

Basta ver a Jennifer López y Ben Affleck con sus múltiples idas y venidas, o a los ya icónicos Elizabeth Taylor y Richard Burton, que llegaron a casarse dos veces.

Pero, ¿cuándo es sano darse una segunda oportunidad? ¿Es siempre necesario? Es lo que le preguntamos a la psicóloga Macu Gortázar en 'La Tarde'.

¿Por qué suelen reconciliarse unos meses después?

La psicóloga explicaba que, en su experiencia en consulta, aquellos que vuelven suelen volver a cortar tiempo después. “Conozco parejas que después de separarse han vuelto, pero la realidad es que vuelven a separarse. Tienden a encontrarse, no solo una vez, sino varias veces” empezaba explicando.

Igualmente, aseguraba que hay muchos casos de éxito, pero se dan gracias a un trabajo y esfuerzo conjunto. “Hay muchos casos de éxito, pero hay que trabajar tanto que muchas veces se vuelven a unir por una cuestión mucho más melancólica por una parte concreta del duelo, solo echas de menos lo bueno” decía.

Morata y Alice Campello

Por eso, aseguraba que, antes de emprender esta aventura, sería conveniente “conectar con lo que nos separó para construir algo mejor, porque sino este castillo de naipes se vuelve a caer” decía.

Cuenta que debemos separar muy bien lo bueno de lo malo, especialmente de aquello que nos hizo separarnos porque, en cualquier caso, es difícil que en poco tiempo las personas cambien.

“Las razones para una segunda oportunidad suelen ser emocionales, es por restar importancia a aquellas cosas que nos separaron, nos acordamos de lo bueno y nos entra la sensación de que lo vamos a poder con todo. Esa creencia nos hace tomar la decisión de querer volver” explicaba.

Pero, ¿cuándo merece la pena? ¿Cuándo conviene tirar la toalla?

Cuándo no merece intentarlo más

Macu, psicóloga, explicaba en 'La Tarde' que un error muy común que cometemos en las segundas oportunidades es fijarnos en el otro y no en nosotros mismos.

“Cuando se quieren juntar miran constantemente al otro, acabas pensando en las cosas buenas que tiene. Si queremos que tenga éxito, tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Echamos de menos al otro pero hay cosas que ese otro no cambiará y no han cambiado, tenemos que fijarnos en qué nos separó para intentar construir sobre eso. Volveremos a caer en los mismos patrones” explicaba.

Y cuando tiene sentido volver a tener una segunda oportunidad es, sobre todo, cuando ha pasado el tiempo desde la ruptura. “Lo que vemos es que cuanto más tiempo pasa, puede incluso puede haber cierto porcentaje mayor de éxito. Si han pasado dos o tres meses te juntas a través de la melancolía, lo echas de menos. Si han pasado 4 años ese sentimiento está un poco más frío, piensas con más cabeza y menos emoción y has acumulado oras vivencias en tu vida” decía.

Europa Press Pareja caminando

Es importantes, por tanto, hacer una reflexión profunda con uno mismo, para saber en qué falló y cómo subsanarlo si es que es posible.

“Es mejor no intentarlo si estás en una pareja donde le has faltado el respeto, si no saco lo mejor de mí mismo, está contaminada como para tomar distancia y a lo mejor no es la persona con la que haya que embarcar la vida” decía.