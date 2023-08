'El quinto pino' o 'cortar el bacalao': el origen de las siete frases hechas más utilizadas en España

A diario utilizamos expresiones que escuchamos en casa, en el colegio y el trabajo, incorporándolas como habituales en nuestro vocabulario. Frases que, si las analizamos palabra por palabra, no tendrían sentido, pero que se usan conjuntamente para explicar un concepto a través del uso de una imagen o una referencia cultural.

Algunas de ellas nos llevan atrás en el tiempo, ya que han quedado desfasadas. Muchas llevan rima, como 'chao, pescao' o 'qué nivel, Maribel'. Alguien tuvo que ser el primero que las dijo, pero la mayor parte de la gente no conoce el origen de estos dichos.

Un diccionario de expresiones

El profesor de primaria, Juan Manuel Salamanca tiene un blog llamado 'Horchata y palomitas', en el que se dedica a difundirde dónde vienen estas frases hechas.

Salamanca cuenta que durante la pandemia, aprendió de manera autodidacta sobre el mundo de las nuevas tecnologías y las páginas webs. De esta manera, abrió un blog que a día de hoy tiene 285 entradas explicando todas estas y más frases hechas, además de contar de dónde vienen. "No tengo buena memoria y me gusta tenerlo a modo de diccionario", apunta.

El origen de las frases hechas



La primera que ha expuesto es una que empleamos para decir que algo está muy lejos: 'En el quinto pino'. Hay que remontarse hasta el siglo XVIII, a tiempos de Felipe V. En Madrid, que todavía era una pequeña ciudad, se plantaron cinco pinos equidistantes en una de las principales arterias de la villa, concretamente en la que sale del Paseo del Prado hasta Nuevos Ministerios.

En la época, se empleaban los tres primeros pinos como punto de encuentro. Sin embargo, las parejas se citaban en el quinto "para darse un beso o un abrazo" porque no estaba bien visto en público. "Esto para la gente era muy lejos y se quedó en la cultura popular", revela el profesor.

'No hay tu tía'

Hay que remontarse hasta el 711, cuando los musulmanes ocupaban gran parte de la Península. Usaban los antiguos hornos para quemar materiales como el zinc. En el proceso, se producía óxido de zinc, que quedaba pegado en las paredes. "Lo utilizaban en las boticas para mezclarlo con otros minerales y hacer un ungüento para las personas que tenían conjuntivitis o enfermedades oculares, se llamaba tutilla o atutilla", explica.

Esta palabra provenía del árabe clásico y algunos no la sabían pronunciar correctamente. Cuando se quedaban sin existencias, decían que no había 'tutía'.

'Cortar el bacalao'

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Cuando los españoles llegaron a Centroamérica, existía la esclavitud y había una persona que cortaba y repartía la comida entre los esclavos. "En aquel tiempo el bacalao era muy barato", expone. La persona encargada era la que estaba al mando.

La publicidad y la televisión

En los años 80 y 90, no existía un gran conocimiento del inglés. Como no se sabía pronunciar algunas, se hacía un juego de palabras, con rimas, creando expresiones como 'No te enrolles Charles Boyer' o 'La cagaste Burt Lancaster'. En el caso de la primera, se trataba de un actor de Hollywood de origen francés. La segunda, fueron los Hombres G los que la popularizaron al sacar un álbum con ese nombre en el 86.

"Todo viene de la publicidad y la televisión, teníamos acceso a más frases y expresiones. 'Alucina, vecina' viene de un anuncio de una niña que salía con un bebé", desvela.

'Salir por peteneras'

La petenera era una mujer flamenca de la que se originó un palo de flamenco, como las bulerías o la soleá. "No es que tenga una relación total el dicho, podría decirse 'por bulerías'", comenta Salamanca. La razón de uso puede deberse a que la petenera tiene un tono más triste o melancólico.

'La madre del cordero'

Los corderos y las ovejas son animales que el ser humano ha domesticado desde el Neolítico por el interés en sus pieles, carne y leche. "Un cordero que viene de una buena raza, tiras del hilo y si no fuera por su madre, no sería el cordero que es", cuenta el profesor. Por lo tanto, la madre del cordero es su origen, el quid de la cuestión.