¿Quién debe pagar un rescate cuando una persona comete una imprudencia? ¿Tú que opinas?

Nos los planteamos en 'La Tarde' tras que lo ha ocurrido esta semana: 40 horas, casi dos días enteros es el tiempo que han pasado Paloma y Alfonso, dos aficionados a la espeleología, perdidos en el interior de una cueva en Soba, en Cantabria.

Se adentraron en una cueva de difícil acceso, y una vez dentro, se perdieron. Pasaron varias horas buscando la salida hasta que se dieron cuenta de que estaban andando en círculos, y decidieron esperar, como ellos mismos dicen, al rescate.

Sí, tenían agua, comida, y abrigo. Estaban bien preparados para lo que pudiese pasar. Pero es que estuvieron allí 40 horas. Da claustrofobia solo de pensarlo.

Entraron en la cueva el sábado a mediodía, y el domingo por la mañana un amigo de la pareja avisó a emergencias de que no tenía noticias de ellos. Los servicios de rescate, que han reunido en total a 125 profesionales, comenzaron la búsqueda esa misma mañana, pero no consiguieron localizarlos hasta la tarde del lunes.

Estaban en una vía secundaria de esta cueva de difícil acceso. Afortunadamente todo ha salido bien, ellos están sanos y salvos y han podido regresar a casa con tranquilidad.

Eso sí, estamos hablando de un rescate de más de 20 horas, con más de 100 efectivos. Un despliegue de medios importante. Y ahora, el Gobierno de Cantabria se plantea cobrar a estas dos personas las tasas del rescate, es decir, un porcentaje del coste total que ascendería a unos 4.200 euros.

Generalmente, los rescatados no tienen que pagar nada si no han cometido una negligencia, pero aquí entran en juego las normas de cada Comunidad Autónoma. En el caso de Cantabria, es obligatorio avisar al 112 si se va a explorar una cueva, cosa que no hicieron ni Alfonso y Paloma, ni la empresa a la que alquilaron el material.

¿Es culpa de ellos? ¿de esa empresa en concreto? ¿quién tendría que haber avisado? ¿Esto cuenta como imprudencia? Alejandro López Sánchez es abogado experto en derecho deportivo.

En Cantabria sería la segunda vez que se cobra un rescate desde que se estableció esta norma, pero hay otros ejemplos. En 2021, durante la pandemia, dos excursionistas tuvieron que pagar 2.600 euros después de que les tuviesen que rescatar en Queralbs, en Girona. No llevaban el equipo apropiado, pero además en ese momento estaban prohibidas las actividades al aire libre. ¿Por qué otros motivos pueden reclamarnos los gastos de un rescate?

Pero hay ciertas actividades en las que siempre existe cierto riesgo, bueno, los denominados deportes de riesgo. ¿Hay alguna forma de prevenir este cobro si nos tienen que rescatar? Un seguro, por ejemplo.

Son 7 las Comunidades en las que existe esta normativa de pago ante una negligencia, Cantabria, Cataluña, Canarias, Asturias, País Vasco, Navarra y Castilla y León. Sin embargo, tengo entendido que es muy raro que se llegue a aplicar. Por ejemplo, en Asturias entre 2015 y 2022 solo se han realizado una treintena de cobros, y en Cataluña o País Vasco menos de la mitad. ¿Esto es porque es difícil demostrar la negligencia o porque se trata más bien de una medida disuasoria?

¿Y qué hay de los rescates que no están relacionados con el deporte? Por ejemplo, si yo estoy en la playa, y me despisto, y sube la marea y ya no puedo salir. Ahí me tendrían que rescatar, y en realidad hay una parte de imprudencia porque no he estado atenta al nivel del agua. ¿Este tipo de rescates también se cobra?