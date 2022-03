El recibo de la luz sigue subiendo y por el momento no hay alternativas efectivas que frenen los precios. El Gobierno pide tiempo para poder solventar esta situación, porque según el Ministerio de Transición Ecológica se debe resolver en el Consejo Europeo, que se inicia este jueves 24 de marzo.

En La Tarde de COPE nos preguntamos ¿qué puede hacer Europa para bajar los precios de la electricidad?

Hay medidas que se están poniendo sobre la mensa: como que se pongan topes a los precios de la energía o reducir los beneficios excesivos de las Eléctricas. Pero ¿son realmente realizables?

Remigi Palmés, profesor especializado en Cadena de Suministro del EAE Business School, indica que “si hay subvenciones o topes lo notaremos, pero lo pagaremos con impuestos. Es una forma de esconder el problema que es estructural de hace mucho tiempo que no está arreglado”.

Para Laura Cardenal, experta en el mercado eléctrico de Selectra, ciertos “países de Europa no están a favor de intervenir el mercado. Hasta abril no se va a pronunciar y va a ser un proceso largo. No habrá (un acuerdo) definitivo hasta abril”.

Países como Alemania o Países Bajos no están a favor de intervenir, apunta Palmés, “porque ellos consumen mucho más gas que en España, y encarecen el coste aquí. Hay una división entre norte y sur sobre este tema”

Cardenal indica como posible solución que dé Europa es que sea “más probable que se abra la puerta a que los países individualmente pueda tomar sus propias decisiones”. En España ahora se plantea, cuando antes no se quería, “tener una tarifa regulada, pero al estar vinculada al mercado mayorista no está funcionando a la manera que necesitan los consumidores”. Y remarca la experta en el mercado eléctrico: “Reformar el sistema marginalista que tenemos a día de hoy no es tan fácil”