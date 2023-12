"Se hicieron la foto los políticos de turno y se olvidaron", la odisea de los trabajadores de Renfe

¿Recuerdas cuándo fue la última vez que cogiste un tren o cercanías sin retraso?

Esta problemática afecta cada vez a más puntos de España pero, para que nos hagamos una idea, solo en Madrid, en lo que va de año, se han producido más de 700 incidencias en cercanías.¿Qué opinas? ¿Has sido en los últimos años usuario afectado por retrasos?

¿Por qué hay tantas fallas y retrasos en las líneas de Renfe y Adif?

Rafael Escudero es portavoz del Sindicato Ferroviario y ha explicado en 'La Tarde' el motivo de todas estas incidencias: “Nosotros pensamos que lo que ocurre es que se han venido aplicando unas políticas en materia ferroviaria, durante muchos años, erróneas... Por un lado, el dedicar todas las inversiones a líneas de alta velocidad, dejando de lado a las líneas convencionales, pues ha hecho que las líneas convencionales, los núcleos de cercanías, la líneas de media y larga distancia, se deterioren con el uso”.

Y añadía: “Además, si no tienen un mantenimiento de deterioro adecuado, pues ese deterioro, se acelera. Es lo que estamos denunciando. Y por otro lado, ha habido una mala gestión, en este caso en Renfe, con la mala gestión del mantenimiento de los vehículos”.

El gran problema

Que las empresas que trabajan en España, lo hagan con menos personal del que necesitan, no es nuevo y en Renfe, la historia no cambia. Así lo aseguraba Rafael Escudero en 'La Tarde': “ Tenemos una carencia impresionante de personal en los talleres, tenemos una carencia impresionante en los equipos de mantenimiento de la infraestructura que hace que no se pueda hacer el trabajo en condiciones”.

Y añadía: “En el caso de los talleres de Renfe, si añadimos los graves problemas que tenemos con los repuestos, no hay una gestión de los repuestos que garantice que tenemos todos los repuestos en los talleres para hacer bien el trabajo”.

Rafael explicaba que lo ideal es que exista una gestión centralizada de talleres y no que cada taller individual se encargue de esto, de esta manera se podría establecer un presupuesto anual con un inventario de los repuestos más necesitados y los más demandados con mayor frecuencia, y que desde ese taller central se redistribuya a todos los talleres. “Así tendríamos la garantía de que siempre estamos abastecidos. Eso no sucede y nos lleva a canibalizar trenes, es decir, a quitarle las piezas a un vehículo para poder reparar otro.”