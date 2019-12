Que los pianos antiguos vuelvan a tener una segunda oportunidad

Hubo un tiempo en el que en Barcelona no era raro que cada casa tuviese un piano. Era subir por las escaleras del edificio y no había el día en el que no se escuchasen notas y melodías que salían de dentro de las viviendas. Entonces no era solo un instrumento que veía en los auditorios o en las escuelas, también animaba los salones particulares. Esto ocurría en el siglo XIX y principios del XX.

Pero esto pasó. Muchos pianos aún siguen en esas casas, pero ya nadie los toca. Acaba siendo un mueble que no se usa y que solo coge polvo. Pero como todo instrumento, si no se toca, pierde su esencia, pierde la vida.

Los amantes de la música se han puesto un reto: recuperarlos, que no acaben tirados ni desmontados, y que vuelvan a tener su finalidad primera y primordial... que sigan saliendo notas de su interior. Es darles una segunda oportunidad.

Este proyecto se llama “Pianos para todos”. En La Tarde han charlado con Marisa Ruiz, jefa de Colecciones del Museo de la Música de Barcelona, e Inés Fontanals, educadora social del Instituto Escola El Til-ler, que además ha sido una de las personas que ha donado su piano a este proyecto.