¿Qué dice de nosotros nuestra manera de escribir?

Un twittero ha revolucionado las redes al preguntar a los usuarios qué tipo de letra “a” aprendieron ellos a escribir en el colegio, si aquella redonda que enseñaban en los cuadernillos Rubio o el estilo de máquina de escribir u ordenador. La pregunta ha supuesto todo un fenómeno. Planteaba la posibilidad de decantarse por una opción u otra dándole al botón de Retweet o dándole al botón de Me Gusta. Si compartes dándole Retweet, escribes la “a” en formato digital, y si le das a Me Gusta, eres del estilo “a” redonda. Esa era la propuesta que ha terminado con 8.400 retweets y 94.000 Me Gustas.

Sin lugar a dudas en el mundo hay dos tipos de personas...



En La Tarde de COPE hablamos con Juan Luis Allende, presidente de la Asociación Grafo Psicológica de España. “La escritura no siempre cambia con los años, los menos creativos a los 50 años siguen haciendo la letra que hacían en el colegio”. Y es que ese es un símbolo que significa “tradicionalismo” según Allende. “Son sujetos que siguen la vía del tranvía y no se mueven ni un milímetro durante su vida”, un hecho que puede aplicarse tanto a la escritura como a todos los aspectos psicológicos del individuos.

Otros de los aspectos más curiosos en cómo cambia la forma en la que escribimos a lo largo de los años es que muchas veces lo hace “porque recibes información en tu casa que contradice tu vida posteriormente”. Un ejemplo de esta reflexión es que las personas que utilizan la letra ligada (letra que está unida, sin espacios entre ellas) suelen educarse en ambientes mucho más felices y menos estrictos que las personas que escriben con letras separas, que son educados “en ambientes más estrictos”. Además, Allende apunta que “una falta ilegible es de mala educación”. Por último, el experto en psicología de la escritura analiza el estilo de Pilar Cisneros: “Piensas mucho más de lo que imaginas. Se nota en los blancos. Cuando estás emocionado escribes rápido, pero te paras, llegas a un blanco”.