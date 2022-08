¿Qué dice la ciencia de por qué decidimos callar o seguir hablando en una conversación?

Es posible que conozcas a alguien que habla mucho. Puede ser un compañero de trabajo, alguien de la familia, algún amigo o amiga... Los valoras muchísimo, pero por algún motivo, no paran de hablar. Y, en este tipo de situaciones, ¿cómo sabemos cuando interrumpir esa conversación?

Muchas veces nos quedamos con la palabra en la boca en este tipo de charlas o en otras en las que buscamos una mayor reciprocidad, pero en realidad no la tenemos y no conseguimos tener esa conversación fluida, porque muchas ideas quedan sin expresarse porque no te han dejado decirlas y, por otro lado, porque cuando sentimos que la conversación ha terminado, sentimos que ya no tiene sentido seguir con el tema. Pues es algo que nos ha pasado a todos. De hecho, un estudio de la Universidad de Harvard ha descubierto que las conversaciones casi nunca terminan cuando deben. Siempre se queda una de las dos partes insatisfecha.

La Directora de Comunicación del Colegio Profesional de Ciencia, Política y Sociología de la Comunidad de Madrid, Ana Isabel Fernández Ilustres, dice que el factor determinante de esto "es sociocultural". Y el psicólogo, Javier Muñoz, no solo lo secunda, sino que también añade que "también hay cuestiones de temperamento personal, que hacen que una persona sea más extrovertido y otras personas sean más introvertidas y hablen poco".

Muchas veces, cuando alguien acapara una conversación, calificamos este acto como una falta de respeto. Pero, según Ana Isabel, "más que falta de respeto, quizás puede ser falta de análisis. De no entender que, en este caso, la comunicación es un espacio de socialización" donde deben actuar todos los integrantes de ese intercambio de ideas. Y "esta falta de análisis puede llevarte a no saber cuando debes parar", ha asegurado. Y mucha gente no es consciente de que hace eso.