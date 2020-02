La “preocupación” del Brexit para los ciudadanos de Gibraltar: “dependerá de lo que se negocie”

Avanza el día en el que el territorio de Gibraltar dejará de formar parte de la Unión Europea. Unos años que han traído finalmente el Brexit que los británicos votaron en referéndum con resultado afirmativo a salirse del espacio comunitario. No obstante para Lorenzo Pérez Periánez es Presidente del Grupo Transfronterizo, afirma que “de aquí a once meses nada va a cambiar, se va a poder seguir pudiendo entrar tanto mercancías como ciudadanos” El paso y el transito no va a notarse tan restringido en principio como pudiera parecer.

Un tránsito que pese a que en un primer lugar no parecerá verse afectado, la clave seguirá siendo el periodo de transición. Todo dependerá según añade “de lo que se negocie” Hay por ello una cierta preocupación. De ello se concluirá un libre tránsito respetando el derecho de entrada “o no, quedando limitado como si fueran ciudadanos de un país externo a la Unión Europea como puede ser un chino o un americano”.

Los doce meses de transición para Pérez Periáñez son clave para negociar y ver qué es lo que puede pasar. Él lo tiene claro, busca “anteponer los intereses de los ciudadanos antes que cualquier otra cuestión política”. Al estar Gibraltar fuera de la Unión Aduanera añade que muy pocas cosas deberían cambiar para la exportación de bienes y servicios a Gibraltar.

De Haro hace hincapié en los ingresos de Gibraltar acerca de su posible merma de ingresos una vez se desarrolle la salida oficial. No obstante Lorenzo, este tipo de mercados que se pueden perder se pueden sustituir por otros, los cuales aporten una expansión económica más enfocada al espacio global. “No creo que se vaya a deteriorar el sistema financiero de Gibraltar”.