Por qué nos sale publicidad en el móvil sobre algo que hablamos en voz alta: Qué es y el peligro del Big Data

A más de uno le ha ocurrido, habla con alguien en una conversación distendida sobre bicicletas eléctricas, sobre dentaduras o cualquier prensa de ropa, y al día siguiente aparece en nuestro móvil anuncios sobre eso mismo que ni siquiera hemos buscado en Google, sino que simplemente hemos tenido una conversación distendida. Un tema que abordaba este viernes en La Tarde el economista Fernando Trías de Bes que, además, analizaba los peligros que esconde el Big Data, así como la principal diferencia con el Open Data, y cómo podemos ganar dinero con este último.

Visitas en Instagram, búsquedas en Google, likes en Twitter o muchas otras operaciones con la que dejamos una serie de datos personales. Los ciudadanos de a pie somos la principal fuente de información del big data, todo se registra, todo lo que tenga lugar en el formato digital. ¿Debemos asustarnos por este fenómeno? La suma de lo que todos hacemos tiene un valor incalculable.









¿Qué es el Open Data y cómo podemos ganar dinero con ello?



Lo primero que hay que aclarar es qué es el Big Data y qué le diferencia del open data: “El Big Data son los grandes datos, grandes volúmenes que no se pueden procesar por los métodos de análisis tradicionales y que necesitan una gran capacidad de almacenamiento y procesamiento”, apunta el economista y escritor, Fernando Trías de Bes. Además, el Big Data habla de todo un fenómeno que es la acumulación de tantos y tantos datos geográficos, que tenga que ver con tiendas, comercios y pagos, tan enorme que se necesitan nuevos sistemas de IA y avanzadas.

Por otro lado, el Open Data es parecido pero son datos abiertos, de disponibilidad gratuita o accesibilidad universal. El economista da un ejemplo de cómo ganar dinero con el Open Data: “Por ejemplo: el tiempo que tarda en llegar un autobús es Open Data, muchos ayuntamientos lo ponen en la pantalla de la marquesina, o si lo buscas en un buscador. Te puedo contar el caso de una cafetería que estaba frente a una parada de autobús y dentro puso una pantalla para todas las líneas de autobús cuánto faltaba, para que pudiesen tomar el café tranquilamente, algo que hizo que multiplicara por dos su facturación”.









¿Por qué nos sale publicidad de lo que hablamos en voz alta?



Las personas somos los principales generadores de datos, en el mundo digital queda constancia de todo, la app de salud, por ejemplo, te dice cuántos pasos das al día, con cada paso das un dato. Te da un informe de cuánto camina y quien lo capta también está aglutinando los datos de todos. Las principales fuentes son el teléfono móvil, el ordenador y al tarjeta de crédito. “Ahora el principal generador ya es el teléfono móvil, que además la tarjeta de crédito ya está dentro del móvil. ¿Dónde has pagado? ¿A qué hora? ¿Cuánto? ¿En qué moneda? Todo esto se recoge y se almacena para procesamiento”.

No obstante, señala Trías de Bes que uno por uno no interesamos, probablemente la tarjeta de crédito de Putin sí. “Tú, yo, el ciudadano medio, damos igual, lo que interesa es la agregación”. Por eso, cuando aparece publicidad al día siguiente sobre algo que hemos hablado es porque te escuchan, pero no porque les intereses tú, sino el negocio. Cuando aceptas el pago por el móvil, una página que tardas tres días en leer, cuando aceptas, “aceptas que tu información de pago pueda ser sujeto de análisis y una eventual comercialización. Cuando se venden los datos no se venden los datos de Pilar Cisneros, sino en general la tendencia”, concluye.









Además, esto tiene aplicaciones comerciales directas: “Imagínate que eres una cadena de hamburgueserías y tienes que decidir dónde abres el próximo establecimiento. Tú imagina tener todos los datos de tráfico de personas, dónde están caminando, dónde se gastan el dinero, si en cadenas de alimentación y cuánto”.