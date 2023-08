¿Por qué están en peligro las estaciones de esquí en Europa?: "En el peor de los escenarios..."

Estos días ha refrescado ya, incluso en algunas zonas han tenido que sacar las chaquetas después del calor que se pasó la semana pasada. Aun así no parece que vaya a ser suficiente, las pistas de esquí temen por la que se les puede venir encima este invierno. Un estudio publicado por Nature Climate Change que ha analizado 2232 estaciones de esquí de la Unión Europea ha determinado que el 100% de las estaciones de esquí de la península ibérica están en peligro de desaparecer, pero eso incluye a la mitad de las pistas de esquí de toda la Unión Europea, que se encuentran en la misma situación.

Con el calentamiento de dos grados que podría llegar a sufrir el planeta, el problema no es solo que no vaya a nevar, sino que también es posible que en los países del sur la nieve artificial no sirva para nada debido a las altas temperaturas. Jorge Alcalde, divulgador científico de COPE, ha explicado en 'La Tarde' que “este informe analiza diferentes posibles escenarios futuros de aumentos de temperaturas y ha visto cuál sería la afectación de cada uno de estos escenarios a las pistas de esquí de toda Europa”.

Esto es especialmente preocupante si tenemos en cuenta que Europa alberga el mayor mercado de turismo de nieve del mundo, con el 50% de estaciones de esquí de todo el planeta, por lo que supondría un grave efecto económico, la perdida de la nieve natural y un drástico cambio en el paisaje de muchas montañas europeas. Jorge Alcalde ha avisado de que muchas de estas montañas ya tienen un claro exceso de nieve artificial que es realmente peligroso porque en ella se invierte demasiada generación de energía y subraya que este estudio de Nature es el peor escenario que se ha dibujado.





Una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos

A día de hoy la preocupación ciudadana por el cambio climático está dentro del top 5 de preocupaciones más importantes para los españoles, es cierto, como subraya Jorge Alcalde, que si las encuestas se realizan en momentos de actualidad como el verano es más probable que las alarmas de la gente están más activas por temas de actualidad como las recientes olas de calor que se han producido en uno de los veranos más cálidos de la historia.

Alcalde también ha advertido de que este problema sea algo que le está preocupando a las personas, en general no quiere decir que vaya a movilizar a los políticos sobre el tema, ya que, según su opinión, “parece que este tema no importa mucho a los políticos porque seguimos emitiendo gases a la atmósfera a niveles iguales a los que se producían en los protocolos anteriores al cambio climático”, por lo que cree que en ocasiones las preocupaciones de los ciudadanos no coinciden con las de quienes tienen que ponerle remedio.