"Si Pizarro viviese hoy, se llevaría las manos a la cabeza": José Luis Gil Soto presenta 'Lágrimas de Oro'

José Luis Gil Soto ha escrito una novela histórica en la que compara dos épocas bien distintas. Por un lado, el territorio inca pre hispano y por otro, nuestro momento actual, donde hablar de la conquista de América parece, en palabras de Soto, "imposible". Su novela, 'Lágrimas de Oro', aprovecha la investigación en torno a un precioso collar robado en una iglesia extremeña. A partir de ahí, la acción se va desarrollando como una excusa para adentrarse en las profundidades de la Historia misma.

La conquista de América y su lugar en la Historia

"Es un hecho muy controvertido", ha asumido el escritor en 'La Tarde' de COPE. "He querido contarle al lector uno de los hechos más importantes de todos los tiempos, solo comparable hoy en día al descubrimiento de vida en otro planeta", ha destacado. Y es que su novela utiliza como detonante el robo de un collar en un pueblecito extremeño, entroncando así con un problema muy real que se vive en la España despoblada: "El patrimonio está desprotegido en las áreas rurales. Los custodios habituales, la propia población, ya no está. En el caso de la novela, un collar de origen inca me sirve para contar la historia", ha argumentado Soto.

José Luis ha querido explicar qué se va a encontrar quien lea la novela: "Me interesa llevar al lector a vivir con ellos el momento de antes de la llegada de los españoles. Los incas no conocían la escritura y el único testimonio es de los españoles. Hay crónicas maravillosas como la del Inca Garcilaso de la Vega, que era mestizo y se crió con la familia de su madre, una noble inca que tenía muy fresco cómo vivían los incas antes de la llegada de los españoles", ha ejemplificado.

"En esa crónica se cuenta como se había forjado el imperio inca. En aquellos momentos, como todos los imperios, a sangre y fuego, sometiendo a los pueblos cercanos", destaca Soto sobre una realidad que muchas veces es ignorada.

Pizarro, un personaje sin igual en la Historia

Pizarro es sin duda, uno de los personajes de la novela: "La grandísima importancia histórica que tiene y cómo en España sentimos fascinación por personajes ajenos como Julio César y somos incapaces de comprender a Pizarro o Cortés... Es un personaje de primera fila mundial. Cambió el mundo para siempre", ha querido destacar José Luis Gil.

"Llama la atención como fue capaz, con muy pocos hombres, de someter al imperio inca. ¿Qué lleva a una persona a hacer eso, el más viejo que ya tenía cierta fortuna en Panamá? ¿Por qué lo arriesga, con 50 años de aquella época?", se ha preguntado el novelista. Lo cierto es que José Luis Gil ha destacado que Pizarro era "muy respetado por los demás".

Guerra civil entre españoles en el Perú

"Es algo que se ha repetido a lo largo de la Historia. Hay que contar las aristas de los personajes, el afán de poder, de riqueza. llevaban una misión evangelizadora, pero eran empresarios, iban a por fortuna, a por oro, si no, no se habrían embarcado. Lo hacían con ganas de poder", ha querido señalar.

Y es que en su novela José Luis no esconde nada y asegura que los españoles que fueron a América, "cuando llegan a un sitio con tanto oro, plata y tierras fértiles, empiezan a darse tortazos". Es entonces cuando se formaron dos bandos: "Los partidarios de Almagro, uno de los socios de Pizarro, y los pizarristas, liderados por los hermanos de Pizarro, se enfrentan por tierras", ha recodado.

Leyenda negra y el legado de los españoles que pensaban en "algo grande"

"Si Pizarro viviese hoy, se llevaría las manos a la cabeza si supiese que es denostado", afirma con rotundidad José Luis Gil Soto. "Estaban convencidos de que hacían algo grande, llevando la mejor civilización del mundo a otra tierra. El imperio español se convirtió en el más poderoso de la tierra", señala el escritor.

"China ya era una potencia comercial cuando llegó plata del nuevo mundo y para poder comerciar con Europa compró plata al imperio español. ¿Qué van a hacer nuestros enemigos, aplaudirnos? Tenemos la culpa nosotros por comprar esa leyenda negra", señala un José Luis Gil Soto que ha desgranado los detalles de su última novela en 'La Tarde' de COPE.