Pilar Cisneros analiza la sequía desde un pantano: "Es el principio si no empieza a llover pronto"

Estamos en el embalse de Fuentes Claras, en Ávila, uno de los tres pequeños embalses que surten de agua doméstica y potable a los ciudadanos de la capital, de Ávila.

Para que te hagas una idea, ahora mismo en general, hay un 45% menos de agua embalsada que el mismo día del año anterior. El año ha sido especialmente seco. Aquí no llueve desde el 5 de enero pero que solo ha llovido un ratito y desde entonces no ha vuelto a caer ni una sola gota. Ávila capital depende de que estos embalses sigan llenos de agua porque sino puede darse una situación crítica, como en el año 2019, donde estuvieron a punto de que ya no saliera agua por el grifo. Están mirando al cielo para que llueva en los próximos días.

La situación de sequía en Castilla y León todavía no es tan grave como en otras zonas de España pero ya empieza a ser preocupante. Ya inquieta a los expertos y también a los vecinos.

"Esto es solo el principio"

Estoy pisando tierra seca, más bien arena seca. Me encuentro en el embalse del Burguillo, en la provincia de Ávila. Vamos a comprobar cómo está este embalse en este momento: a un 39% de su capacidad. El año pasado por estas fechas estaba al 80%. Es una diferencia brutal. Lo que hace ya saltar todas las alarmas de la sequía, y estamos en Ávila, en Castilla y León, que no es desde luego una de las zonas más afectadas por el momento. Las cuencas del Duero y el Tajo todavía mantienen unos niveles de agua aceptables para estas épocas del año pero desde luego muy por debajo de la media habitual.

Ahora mismo los embalses de España están a un 44% de su capacidad, cuando el año pasado estaban de media al 60%. Las cuencas más afectadas son las del Guadiana, las del Guadalquivir, en Galicia las del Sil, la del Miño. Barcelona también muy afectada por la sequía, donde por ejemplo en 2021 fue el año más seco desde que hay registros.

Por lo tanto, la alerta por la sequía está ahí, todo el mundo está muy preocupado, llevamos muchos días sin que caiga una sola gota y el cielo sigue azul, sin una sola nube. No hay previsión de esto cambie y llueve.

Esto es solo el principio de la sequía que nos espera si no empieza a llover pronto.