Pedret: "No vamos a salir de esto pretendiendo derrotar a la mitad de los catalanes. Hay que hablar"

Entre otras cuestiones, Pedret ha valorado si era necesario o no que esta reunión se llevase a cabo, teniendo en cuenta el incierto adelanto electoral en Cataluña. “El señor Torra ha anunciado que va a convocar elecciones lo que no sabemos es cuando”, afirmaba el primer secretario del PSC. Algunas fuentes internas del partido del President de la Generalitat apuntan a julio, otros en octubre, aunque no hay nada confirmado. Si esas elecciones fuesen inminentes "habrá sido necesaria esta reunión". El germen del encuentro, en palabras de Pedret es contar con que se haga un cambio de signo político en la Generalitat de Cataluña.

De Haro calificaba esta reunión como un “diálogo de sordos” ante la petición de Torra para la autodeterminación y la lógica negativa de Sánchez y para el PSC, con Pedret como interlocutor "Nos parece que el President de la Generalitat tiene que tener en cuenta cual es la realidad política y social de Cataluña".

Ante esa mesa bilateral anunciada, donde se hablará de referéndum y autodeterminación, comentaban además la objeción de Page al respecto, donde afirmaba que “en las cosas de todos tienen que hablar todos, que para eso ya está el Parlamento y el Congreso de los Diputados que cuentan con la soberanía nacional”. La denuncia está clara. Tienen que ceder en su discurso, según ha afirmado el secretario de los secretarios catalanes: "Si alguien tiene que darse cuenta de la necesidad de bajarse de los movimientos máximos son los independentistas, porque no pueden ignorar que hay más de dos millones de catalanes que no lo han hecho".

Puede entender el planteamiento de los partidos conservadores respecto a esta problemática, pero si que cree que “hay que dejar atrás la idea de que cualquier diálogo es ya una claudicación” poniendo por ejemplo, el testimonio de C's en el Parlament, donde comentaban que Sánchez “venía a besar la mano de Torra”.