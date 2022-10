Oleksandra, desde Kiev: “En ningún momento se me ha pasado por la cabeza irme de mi país"

¿Quiere Putin matar de frío a los ucranianos? ¿Es esta su nueva estrategia? Nos hemos planteado esta tarde esta pregunta a tenor de los últimos ataques que se están produciendo en varias ciudades y localidades de toda Ucrania. Recordemos que hasta hace 10 días no había habido ataques en ciudades como Kiev desde junio.

El objetivo de los ataques son fundamentalmente las centrales eléctricas. Ucrania se encamina al primer invierno sufriendo los ataques rusos. Quedan 2 meses para que comience el invierno, la época más fría para este país que, en poco más de una semana, se ha quedado sin el 30% de sus centrales eléctricas. ¿Está librando Putin la “guerra del frío” contra Ucrania? En Kiev hoy la máxima será de 14 grados, pero a partir de este miércoles las temperaturas empiezan a bajar 4º de mínima, mañana 3º, pasado 2º. Además de los cortes de luz, los ucranianos se tienen que enfrentar ahora a la falta de calefacción.

Así ha analizado Lorenzo Silva estos últimos ataques: “Parece que está intentando compensar sus reveses en el frente”

Y por otra parte, desde Kiev Oleksandra nos ha actualizado el transcurso de la guerra. Ella nos ha ido contando desde el inicio cómo ha vivido todo esto desde allí y ahora se enfrenta a la incertidumbre de un invierno sin luz, calefacción, ni agua.

Oleksnadra ha confesado a 'La Tarde' que tiene agua caliente ahora. Y creen que sí van a tener calefacción, aunque aún no tienen las fechas.

Sobre el miedo a un invierno sin energía afirma: “Yo creo que para esto no está preparado nadie”.

Está almacenando ropa, sacos de dormir, alcohol seco, y aún con toda la dureza de la situación reconoce: “En ningún momento se me ha pasado por la cabeza irme de mi país. Es mi ciudad, he nacido aquí, he vivido toda mi vida aquí. No he visto un riesgo tan grande como para dejar la ciudad.”

También le ha reconocido a Pilar Cisneros cómo la guerra le ha cambiado la forma de pensar sobre un conflicto bélico: “Yo antes de la guerra no entendía por qué la gente no deja sus casas.”

Sobre la actual situación reconoce al igual que Lorenzo Silva el estado actual de ventaja del pueblo ucraniano sobre el ruso: “La motivación es algo fundamental en una guerra, no solo para los militares, sino para los civiles.”

Sobre esta misma cuestión ha detallado para 'La Tarde' :“Y si tú eres defensor tu motivación no requiere mucho esfuerzo, entiendes para qué estás y por lo que estás luchando.”

Sobre la situación actual del pueblo ruso se ha mostrado contundente: “El problema está, cuando tú eres ocupante no eres efectivo en una batalla. Porque no tienes motivación, porque no entiendes para qué estás aquí.”

En esa línea Lorenzo Silva ha ahondado en la idea de fracaso en el bando ruso “Esta estrategia de Putin es un fracaso entre otras cosas por la sonrisa de Oleksandra”

El genial escritor madrileño ha analizado las posibles consecuencias de estos ataques indiscriminados por parte de Rusia. “Esta estrategia de bombardear zonas civiles, que se utilizó en la primera y segunda guerra mundial y en la guerra civil. La historia ha dejado muy mal parados a todos los que utilizaron esta práctica.”