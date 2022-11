Okupan su casa en Asturias y la encuentra en un estado dramático: "Ni en mis peores pesadillas"

“Me han quemado la casa, mira mi salón, todo roto”, con estos sollozos hablaba Eugenia, propietaria de una vivienda de sus padres en Las Regueras (Asturias).

Por primera vez tras tres años de lucha ha conseguido echar a los inquilinos que un día dejaron de pagar el alquiler. Y es que hace 6 años, Eugenia le alquiló la casa a una familia. De hecho, firmaron un contrato de alquiler con opción a compra pero llegó la pandemia, los impagos y ella necesitaba esos ingresos para poder seguir pagando su hipoteca. Al principio fue por las buenas e incluso les ofreció una ‘rebaja’ de la mensualidad, pero la situación no cambió, así que Eugenia decidió que, al finalizar el contrato, no lo renovaría...A pesar de eso, ellos siguieron en la casa, así que no le quedó mas remedio que denunciar. Llegó una primera orden de desalojo, una segunda y, finalmente, el miércoles pasado Eugenia pudo recuperar su casa. Pero ahí llega el drama.

??El llanto de una mujer a la que unos okupas han destrozado su casa en Santullano (Asturias)????Si no estás sufriendo con ella mientras visualizas este vídeo, ¡es que no tienes corazón! ¿Cuándo va a acabar esto? ¿qué más tiene que pasar? ¡MISERABLES! @lanuevaespana#STOPokupaspic.twitter.com/TORi7rE4OA — Jali #STOPokupas (@jaliroller) November 25, 2022





Se encontró todo destruido. No tenía muebles, ni camas en las habitaciones, basura por todas partes, la cocina quemada, el garaje inundado, las paredes llenas de orina, heces por el suelo… y así lo fue grabando y contando en un vídeo que se ha hecho viral...

Eugenia explica en ‘La Tarde’, con Pilar Cisneros y Fernando de Haro, que todavía está “aterrizando ahora mismo”. La difusión del vídeo le ha sorprendido porque “en ningún momento pensé la repercusión”. “Me estoy dando cuenta de lo que nos ha pasado”, reconoce la propietaria. Lo más incomprensible para ella es que “no entendía el motivo”.

Otra de las causas de su enfado es que se sienten señalados por tener una segunda vivienda: “Por qué el gobierno nos están señalizando como los malos de la película”. Y clama contra los legisladores: “nosotros no somos el enemigo”. Y añade que, si no se les va a culpar por ello, “que sea el Estado quien los avale”.

Ni en sus “peores pesadillas” podía imaginar el estado en el que dejaron la casa. “Qué daño les he hecho”, se pregunta Eugenia. “Ni le reclamé el dinero”, rememora la propietaria. “Y encima ahora nos encontramos nuestra familia y yo con esto destruido”, detalla. Y a esta situación se suma que “ahora no nos ayuda nadie” y que se les ha aplicado una “violencia gratuitamente”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Hubo dos órdenes de desalojo. Y apunta que “a pesar de los 18 meses de deudas, llegamos a un fin de contrato”, sin que les exigiesen nada del dinero debido: “Usted se va de mi vivienda y tan amigos”. Ni aun así llegó una respuesta. Lo único que decían era que estaban buscando una nueva casa, pero Eugenia señala que eran “más mentiras”.

???Los #okupas que han estado en la casa de los padres de Eugenia durante tres años, lo han destrozado todo ??



???"Se han llevado los muebles, las camas, los termostatos e incluso han quemado la cocina"



???Escucha su testimonio ???? pic.twitter.com/VcfpAdHiTN — La Tarde COPE (@LaTardeCOPE) November 29, 2022





Cuando se acercó la fecha de desalojo, “alegaron que tenían a un menor de 16 años y tenían una alta vulnerabilidad”. Aunque no era vulnerables, “se apuntaron al paro una mañana” y pasaron a serlo. Así consiguieron dilatar el proceso.

Y esto le ha provocado daño, sobre todo a nivel psicológico: “Anoche me ingresaron por un ataque de ansiedad”. Lo siente “como una guerra en la que te dejan sola, con destrozos a mi alrededor”. Pero reconoce que ella solo es “puntito en los cientos de familias de España que le pasa lo mismo que a mí”.

Ahora mismo cuenta que no tiene dinero para poder reparar la casa. La situación ya está siendo difícil y apunta “añade que encima tienes una vivienda destrozada”. La situación es dramática: “hay que echar números porque para todo no hay”. Pero concluye con un mensaje esperanzador: “Le digo a todas las personas que se encuentren solas, que no lo están”.