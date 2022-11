La OCU alerta del método de estafa del vishing: cuidado con estas llamadas sobre tu contrato de electricidad

¿Cuántas llamadas para cambiarte de compañía de luz o gas has recibido en las últimas semanas? Las tretas para conseguirlo están siendo cada vez más agresivas. La CNMV investiga los cambios que se hacen sin el consentimiento de la persona.

Empieza a no ser una sorpresa ya el hecho de recibir 7 llamadas, sí, 7 llamadas, para ofrecer cambios de compañía de la luz o del gas o cambios en tu tarifa. Incluso recibiendo algunas de ellas, por cierto, a las 9 de la noche. Tampoco es una sorpresa gente que lleva así tres semanas. Sin parar. Y en la mayoría de las veces, intentando engañarte o confundirte. Vamos, que no van a las claras. Un ejemplo. Te llaman, dicen, de una compañía. No cualquiera. Usando sus palabras, te dicen que “como cliente suya” te han enviado una carta en la que te cuentan

Con esto ya te hacen dudar. Con esa seguridad con la que hablan ya no sabes si te has ido con ellos o no. Insisten en que tienes esos beneficios, que te va a salir todo más barato Al final cuelgas, pero te quedas con la duda. A ver si has dejado pasar una oferta. Pero sabes qué? Te habían mentido. No eres su cliente. Pero te hacen dudar. De verdad.

Igual hay que pararse a pensar en que debemos dedicar unos minutos a la agresividad, mala praxis y directamente engaños con los que están actuando algunas compañías de gas o luz, o incluso los que llaman en su nombre.Y ojo porque en algunos casos se están haciando cambios o bien sin el consentimiento de la persona, o en los que hay dudas de que las cosas se hayan hecho de forma clara.

Enrique García es el portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios y se ha pasado por 'La Tarde' para abordar esta preocupante cuestión. Ha explicado qué es el timo de la doble llamada: "Te llaman haciéndose pasar por tu compañía vendiéndote un servicio o informándote de un cambio de tarifa. Su objetivo e conseguir cualquier excusa para generarte esa duda, para que luego te llamen para hacerte esa oferta. Pero en realidad lo que están haciendo es cambiarte de administrador de manera fraudulenta. Se produce por parte de una empresa intermediaria. Hay que estar bastante atentos para que a nosotros, los usuarios, no nos la cuelen."

El vishing tiene como fin cambiar al cliente de compañía. En este caso, al contrario del 'timo de la doble llamada' el usuario no se percata de que ha cambiado de operador. Por eso es importante percatarnos de los indicios que se puedan ver de que nos quieren estafar: "Depende del argumento. Si te mencionan que hay una subida de tarifa y que te van a volver a llamar, preocúpate. Esto lo hacen por el reglamento de protección de datos. Si con la primera llamada le das tu consentimiento ya estás permitiendo que te vuelvan a llamar".

Por otro lado hay que desconfiar de esas cosas súper ventajosas que te ofrecen por teléfono. Si es cierto, que te la envíen por escrito a casa para poder analizarla con detenimiento. De hecho, si les dices exactamente eso por teléfono y te cuelgan, te están tratando de estafar. O si les dices que vas a grabar la llamada.

Tres de cada cuatro consumidores no sabe diferenciar entre una comercializadora del mercado libre y del mercado regulado. Aquí es donde se aprovechan los estafadores.

En caso de que la trampa nos la tienda nuestra propia compañía, hay un motivo muy claro: "El problema es el tope del gas. Esto le ocurre a los clientes del mercado libre. Esto lo hace tu propia compañía de forma legal. En casos en los que no renuevas tu tarifa hasta abril del año que viene. Las compañías te ofrecen un pequeño descuento para renovar el contrato y así le añaden el coste del tope del gas. Algo que puede encarecer bastante el precio de la electricidad".

Con la situación de los mercados, hay que ser muy prudentes a la hora de cambiar tu contrato.









