Si estas en Madrid, puedes visitar un lugar emblemático y típico de Madrid: la Plaza de Ópera. Es posible que a parte de la gran oferta, que la hay, en el Teatro Real, hayas visto un artilugio que llama la atención entre todos los que pasean por la Plaza, nos estamos refiriendo al telescopio nostromo, su dueño, lo instala ahí cuando hay algo que ver en el cielo nocturno madrileño.

Normalmente, acude a la Plaza los fines de semana y permite que cualquiera que lo desee mire por su telescopio, se llama Alfredo Paniagua Rodríguez y, además de ser el dueño de este telescopio del que te hablamos, es un aficionado a la astronomía.

Le encanta compartir esta pasión con los demás, por eso, si te lo encuentras algún día no pases de largo y vive la experiencia de ver a través del telescopio.

“Con el telescopio, el día que tenemos luna vemos la luna. Ahora en verano, tenemos Júpiter, Saturno, y a todo el mundo que pasa por ahí le dejo mirar” afirma Paniagua.

Cuenta que al ser ya conocido en la Plaza “no me hace falta ofrecer nada porque según llego ya hay gente haciendo cola. Llevo ya 11 años haciendo esto”.

“La última vez que salimos fue ayer. Ayer vimos Júpiter y Saturno”.

Explica el tipo de artilugio que utiliza y que no le hace falta más: “Es un telescopio modelo Newton y funciona con espejos. Es un modelo básico: no lleva electrónica, no lleva motores...”

Concluye con “Si la noche está buena se ven muchas cosas”.