El negocio de Barcelona que ha conquistado a los turistas coreanos y que van a copiar en su país

Si hay algo que gusta mucho a los españoles es un buen chocolate con unos churros que estén increíbles. Con mucho azúcar por encima, a quién no se le antojan unos churros de domingo, o tras volver de fiesta.

Pues ahora, los churros son tendencia entre los turistas coreanos, y es que no hay ninguno que no se marche de Barcelona sin probarlos, pero no vale cualquiera, sino que tienen que ser de una churrería en concreto.

Todo es por culpa de un vídeo que se ha hecho viral en redes sociales. En él aparece Jisoo, una cantante coreana perteneciente al grupo de K-Pop BlackPink, y disfrutando de los churros de la 'Churrería San Román'.

Esto he hecho un efecto llamado entre los coreanos, y lo más sorprendente es que van a abrir cinco locales en Seúl. Así, este miércoles en 'La Tarde', la copresentadora Pilar Cisneros y Javi Nieves van a hablar con los encargados de que la churrería siga adelante, Francisco Almendros y Xavi Catalán, del poder que tienen sus churros.

Asimismo, Francisco ha asegurado que tienen “una gran afluencia de público coreano”, mientras que Xavi ha contado que aunque la receta en sí es muy sencilla, “hay que saber ejecutarla, y el punto y la experiencia es un grado”.

"Les encantan, salen supercontentos"

Tan solo un mes después de que la cantante hiciera su inesperada visita y subiera a sus redes el vídeo, Francisco ha explicado que, “empieza a hacerse un eco importante de que ella ha estado por aquí, y la gente quiere probar y hacerse una foto donde ha estado una famosa cantante”.

Xavi afirma que “es para alucinar”, porque “a las 8 de la mañana vienen con el móvil en la mano a buscar los churros”. Pero igualmente, sostiene que “los churros están de moda”.





Algo con lo que ambos coinciden es que “están encantados”, porque además, cuando prueban los churros por primera vez le aseguran a Francisco que “están fantásticos, les encantan, salen supercontentos”, pues los dos les dan la bienvenida “chapurreando un poquito” el coreano.

En cuanto a los locales que se abrirán en Corea, han contado que el pasado noviembre dieron “un curso de formación” al inversor coreano para que haga la franquicia. Xavi ha indicado que el local coreano va a ser igual, “van a hacer una réplica”.