Multan a un turista holandés con 550 euros por intentar coger las monedas de la fuente de la Piazza Navona

Con 550 euros han multado a un turista de nacionalidad holandesa que pretendía coger todas las monedas que la gente tira en la fuente de la Piazza Navona. En la Tarde en COPE, la corresponsal en Roma, Eva Fernández, ha contado cómo intentó llevarse ''a puños llenos'' las monedas de la fuente de la mítica plaza romana. ''La fuente está siendo una tentación muy grande y ahora mismo no queda dinero dentro de ella''.

Natalie es una turista mexicana que se encuentra en Roma. ''Lo que más me gusta de la ciudad es su comida y el café''. ''No suelo tirar monedas a las fuentes, no me creo esas cosas''. contaba la turista en La Tarde en Cope. ''Vivo en Francia y allí hay algunas fuentes en las que la gente se baña cuando hace mucho calor''. ''Yo no me meto y ni mucho menos se me ocurriría coger monedas de la fuente''.

Si visitas Roma, una de las tradiciones más arraigada de los turistas en ''la ciudad eterna'' es lanzar monedas a muchas de las fuentes que llenan la capital de Italia. La tradición dice que debes lanzar la moneda de espaldas a la fuente mientras pides un deseo. El ayuntamiento de la ciudad italiana utiliza las monedas para mantener en buen estado las fuentes. ''El dinero que se recauda de las fuentes se reinvierte en la limpieza y restauración de las fuentes''. Excepto una de ellas, la Fontana di Trevi, la más famosa de Roma, ''La Fontana di Trevi recoge más de 3.000 euros diarios'', contaba la corresponsal de COPE. ''El dinero que junta de vaciar la famosa fuente se entrega a Cáritas''. Aunque el gobierno de la ciudad se planteó hace unos meses dejar de donarlo a la ONG e invertirlo en restaurar monumentos históricos y limpiar sus fuentes.