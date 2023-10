El motivo por el que una madre se ha tenido que pedir vacaciones para cuidar a su hija de 2 años

Si has intentado pedir el permiso de ocho semanas para cuidar a tu hijo menor y te lo han denegado, o buscas información sobre los nuevos permisos laborales destinados a mejorar la conciliación laboral y la atención a las personas dependientes y no obtienes respuesta, no te preocupes, porque seguramente no seas la única persona a la que le haya pasado. Han pasado cuatro meses desde que se publicó en el BOE y parece que ni trabajadores, ni empresas tienen muy claro cómo ejecutarlos.

Es precisamente lo que le pasó a Mireia López Baeza, que trabaja en una pequeña empresa de 12 trabajadores y hace unas semanas, con la ley ya aprobada desde el 29 de junio, quiso pedir 7 días de permiso para poder conciliar y lo que le aconsejaron es que se pidiera una “mini excedencia”.





Mireia explicaba en 'La Tarde' el motivo por el que necesitaba esa semana, "mi hija, que tiene menos de 2 años, empezaba la escuela infantil y quería disfrutar de ella porque se había acabado esta ley y se lo pregunté a la empresa, pero la gestoría no sabía cómo hacer esta excedencia, entonces, me tuve que coger vacaciones".

Lo primero que hizo Mireia fue contactar con la asociación 'Malas Madres', también preguntó a UGT, ya que tienen una sección dedicada a estos asuntos y a la Seguridad Social, pero a través del teléfono móvil porque presencial no se pueden hacer estas consultas. El trabajo de campo lo tuvo que hacer Mireia, con lo que tiene 8 semanas cotizando, pero no está remunerando, de momento, porque la ley no lo especifica.

¿Cómo hacer estas consultas?

La consulta de Mireia, es una de tantas que atiende el teléfono amarillo, el teléfono de la conciliación de 'Malas Madres'. Al otro lado, responden profesionales como Lola Justo, abogada de Legálitas, "recibimos consultas diariamente y estamos obligados a estar muy actualizados, el permiso entra en vigor el 30 de junio, pero la remuneración hasta agosto de 2024 no nos lo van a decir", explicaba.

Suele ser más normal que llamen las madres antes que los padres y lo primero que hace Mireia cuando le llaman es preguntar por la edad porque dependiendo del permiso cotiza o no, "las excedencias por cuidado de menor de 3 años, la ley establece que pueda cogerse de forma fraccionada hasta que el niño tenga 3, es decir, me puedo coger un mes hoy, avisando con 15 días de antelación y dentro de 5 meses 2 meses y sí cotizan".

El caso de Mireia

Si Mireia hubiera llamado a Lola, al tener su hija menos de 2 años, explicaba, "es una suspensión del contrato de trabajo, como le ha dicho la Seguridad Social con un código especial, pero de momento, ni se va a cotizar porque la ley no lo dice en ningún sitio y tampoco se te va a remunerar, pero lo que le tiene que quedar claro es que la excedencia por cuidado de menor si cotiza, durante el primer año tiene derecho de reserva de tu mismo puesto de trabajo y durante el segundo y tercero reserva de otro igual o de similar categoría".