El meteorólogo Olcina avisa de hasta qué día durará el veranillo de San Miguel y en qué regiones volverá a llover

La temperatura de este jueves es bastante agradable en prácticamente todo nuestro país: 33 grados en Murcia, 29 en Alicante y hoy 27 grados en Badajoz, que es el lugar desde el que Pilar García Muñiz ha dirigido La Tarde de COPE. Estas son algunas de las máximas que están alcanzando este jueves.

Es lo que se corresponde al famoso veranillo de San Miguel o, como dice el refranero: “Por el veranillo de San Miguel están los frutos, como la miel”. Pero, ¿por qué se produce siempre este fenómeno año tras año? Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, explica a Pilar García Muñiz que ese veranillo tiene una frecuencia de aparición “muy alta”. “Es verdad que coincide con esas condiciones de buen tiempo y el refranero se ha hecho eco a lo largo de la historia, pero esto se repite año tras año”.

EFE Dos personas con un paraguas para protegerse por el calor

Eso sí, reconoce no saber el motivo de por qué se sucede año tras año, todos los otoños, aunque no coincida siempre el mismo día. “El otoño, en nuestra latitud, siempre es una estación de cambio de tiempo, un día y otro parece que no se parezcan, llega una borrasca, al día siguiente vuelve el anticiclón”. Eso sí, recuerda Olcina que en el norte de España sí que ha llovido en los días pasados.

El veranillo de San Miguel en las cosechas

Otra clave de este famoso 'veranillo de San Miguel' es que se da en época de cosechas, de ahí que también se le llame el 'veranillo del membrillo'. “Dicen que el veranillo de San Miguel madura el membrillo y, recordemos, ahora está ya en la fase final, antes de la recolección, y este calorcito pues le viene muy bien para la maduración para condensar los azúcares”, explica el meteorólogo en COPE.

Al margen del de San Miguel, hay otros veranillos a lo largo del año, recuerda Olcina. Y es que de dentro de unas semanas, en noviembre, hablaremos del veranillo de San Martín. “Quizá no tiene tanto impacto porque ya en noviembre lo normal es que no coincida siempre ya tengamos aire frío”.

Hasta cuándo durará el veranillo de San Miguel

Pero, ¿hasta cuándo vamos a tener este veranillo? García Muñiz preguntaba al meteorólogo cuándo vamos a poder hacer ya el cambio definitivo de armario. “Así calor y temperaturas muy agradables y ya digo, un ambiente de más de 30 grados en puntos de España, hasta el domingo seguro”, avisa el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. “Nos esperan tres días más de esta situación de tiempo estable, anticiclónico, caluroso por así decirlo, más propio de verano que de otoño”.

EFE Imagen de archivo de una mujer cruzando la plaza del Pilar bajo la lluvia.

Así, advierte de que el lunes volverá a entrar otra borrasca y, de nuevo, escucharemos en los pronósticos esa posibilidad de precipitaciones pero, ¿dónde? “Especialmente en el norte peninsular”, comenta Olcina en La Tarde. “Venimos de la lluvia, ahora tenemos la parte anticiclónica y calurosa y, a partir del lunes, de nuevo volverá la precipitación, no muy importante, hay que decirlo, para lo que necesitamos en España”, concluye.