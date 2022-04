La emocionante despedida de Cañaveral de León al que ha sido su médico durante 20 años

"Le vamos a echar mucho de menos. Tuve muchos problemas en el embarazo de mi hijo mayor y prácticamente estaba todo el día atendiéndome. No sé si viví yo más en su casa o él en la mía". Quien dice estas palabras de sentido agradecimiento hacia el que ha sido su médico de cabecera desde que tenía 13 años es Inmaculada Olivo, vecina de Cañaveral de Léon, un pequeño pueblo de la provincia de Huelva de 400 habitantes. Juan Francisco Soto es el médico del que habla y que ha sido durante 20 años el médico de esta localidad onubense. Pero Juan Francisco se acaba de jubilar y los cañeteros -que saben que le van a echar mucho de menos-, le dieron esta sorpresa el día que "colgaba la bata blanca".

"Fue una sorpresa encontrarme a todo el pueblo. Se siente mucha emoción, un agradecimiento inmenso a toda la población y una sensación de sentir todo el cariño que aflora después de todos estos años", reconocía emocionado en 'La Tarde', el galeno, que se jubila aunque sabe que aún no puede guardar en el armario el fonendoscopio y la bata "no la cuelgo definitivamente, tendré que visitar a amigos y pacientes de este pueblo y también de mi pueblo, porque creo que sí, que me van a seguir llamando. Pero ya son muchos años, ya está bien".

El llevar tantos años en Cañaveral hace que Juan Francisco conozca muy bien a todos los vecinos, no solo sus enfermedades también algunos problemas que influyen en su salud, "conozco a todos, su historial clínico, sus problemas familiares, sus problemas económicos, conoces todo lo que les pasa". Además, señala el médico "he visto nacer a muchos, desde el embarazo hasta ahora. Les he acompañado hasta en la ambulancia cuando había que derivarles al hospital por algún problema grave".

Que no han sido muchos porque como subraya Juan Francisco "está demostrado que cuando tienes el mismo médico de cabecera muchos años, se reducen las visitas al médico y se reducen las derivaciones a especialistas". Porque la atención médica en el entorno rural es muy importante, tan importante como que "nuestro trabajo de atención primaria en los pueblos es saber también las limitaciones económicas, con lo que tienes hay que atender también asuntos graves como un accidente laboral".

Y si a los cañeteros les pide que confíen en el nuevo médico "ya les he dicho que vendrá un médico más joven y que le cogerán enseguida cariño", a su sustituto, el doctor Soto le aconseja que "tenga mucha tranquilidad, que se acostumbre, que espere tres o cuatro meses, que vea cómo se trabaja, cómo son las personas y seguro que quiere seguir aquí".

El escritor y colaborador de 'La Tarde', Daniel Gascón, que es hijo de médica rural que ejerció entre otras localidades en la Iglesuela del Cid, en Teruel, recuerda que allí se sintió como "un niño del pueblo y te atiende la doctora del pueblo que era mi madre que alguna que otra vez me tuvo que coser, o como vivíamos arriba, pues bajas mucho a la consulta".

Subraya Daniel que su madre "era el médico, pero es muchas más cosas porque conoces muchos problemas que a lo mejor el médico de ciudad no los conoce tanto. La idea de médico de familia se ve más porque está más presente la familia y lo que más impresionaba a mi madre era cuando alguien moría, sobre todo alguien joven por un accidente laboral. Para un médico de atención primaria es saber cuándo derivar, saber que el paciente tiene algo que no puedes atender tú y saber explicarlo a los especialistas".









