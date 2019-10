"La mayoría de comida que se tira a la basura es sin cocinar"

En España tenemos un problema comida, porque cada español tira a la basura 250 euros de comida al año. Tiramos a la semana más de medio kilo de alimentos.

La Tarde de COPE se ha ido a la calle, donde ha hablado con dos volutarias de la ONG Prosalus, Laura y Cristina, que se dedican a documentar toda la comida que se tira. Esto lo hacen dentro la plataforma Yo no desperdicio, que han creado en la ONG.

Según estas dos voluntarias, la mayoría de comida que se tira es cocina sin cocinar. En concreto, un 84 por ciento de la comida que se va al contenedor.

Entre los restos de comida que se encuenta Fernando de Haro en la basura hay un kilo de uvas en buen estado, entre otras cosas.

Una de las recetas para no tirar comida es elaborar una buena lista de la compra, para no comprar de más y no tirar alimentos sin nisiquiera cocinar.

Una de las voluntarias pide pone el foco en lo que hay detrás de cada producto que se tira, como por ejemplo los litros de agua que hay tras un currusco de pan.