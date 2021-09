Más de 100.000 vacunas pueden perderse en España

Aterroriza pensar que más de 100.000 vacunas puden llegar a caducar en España, ¿verdad? Y como te quedas si te digo que en los países ricos hablamos de millones, mientras hay otro lugares del mundo en los que no han visto llegar ni una dosis.

Maru Cornejo, es andaluza, vive en Mozambique desde hace 8 años y cuenta que allí han llegado las vacunas contra el Coronavirus, que ella y sus compañeros si que habn podido recibirla, pero hay existe un problema, que los mozambiqueños no quieren vacunarse. ¿Por qué?, por el simple hecho de que tienen miedo, no por la vacuna, sino porque las vacunas que les llegan son "las que la gente no quiere".

Desde el COVAX, el Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19, trabajan activamente alrededor del mundo, con diversas campañas de concienciación. Además del miedo existe una cantidad ingente de desperdicio de vacunas. Es el ejemplo que vemos nuestro país donde más de 100.000 dosis están caducadas o a punto de hacerlo. Irene Bernal es investigadora de “Salud por Derecho".

País

Total de donaciones de dosis de vacunas Covid-19 entregadas

Canadá

1,260,600

Francia

5,406,340

Alemania

3,568,080

Italia

2,312,600

Japón

16,039,060

Reino Unido

6,285,060

Estados Unidos

98,402,070

Total

133,273,810







En total hay 6.010 millones de vacunas suministradas en todo el mundo. 43.9% de la población mundial, al menos tiene puesta 1 dosis y un 32,3%, vacunados al 100%. ¿Cuál es la diferencia?, que en los países subdesarrollados solo han recibido la vacuna un 2,1% del total. La falta de vacunación global, principal freno para vencer la covid19.