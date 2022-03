La madre de Marta Calvo, emocionada al recordar qué ha ocurrido en el Congreso: "Sensación agridulce"

La madrugada del 7 de noviembre de 2019 Marta había quedado con Jorge, quien tenía 35 años. Ella envió la ubicación a su madre, el último rastro que se tuvo de Marta Calvo. Su presunto asesino, Jorge Ignacio Palma está pendiente de juicio por el asesinato de Marta Calvo y el de dos mujeres más. Sabe dónde está el cuerpo, ya que afirmó que la muerte fue accidental.

La madre de Marta Calvo no ha parado de luchar por endurecer la prisión permanente revisable, para que se pueda castigar a los asesinos que ocultan el cadáver de sus víctimas, ya que son reincidentes. La iniciativa ha sido admitida a trámite este mismo martes en el Congreso de los Diputados, lo que supone un primer paso para que se reforme el código penal y casos como el de Marta Calvo sean más duramente perseguidos.

Marisol Burón, madre de Marta Calvo, en COPE

En 'La Tarde' de COPE, Pilar Cisneros ha hablado con Marisol Burón, madre de Marta y luchadora infatigable por conseguir que se castigue realmente a criminales como el que habría matado a su hija hace dos años.

"Necesitábamos los votos del PSOE y así fue, votaron a favor", ha relatado Marisol, aunque ha querido señalar que se le ha quedado "un sabor agridulce", y es que la madre de Marta Calvo ha contado en COPE qué es lo que ha ocurrido tras esta histórica votación. "A la hora de votar, cuando vieron que salía adelante, todo el mundo se levantó a aplaudirnos. Estaba yo y Juan Carlos Quer. Todo el mundo aplaudiendio, levantados de sus asientos con lágrimas en los ojos como nosotros y el PSOE, sentado en sus butacas sin aplaudir. Estoy contenta porque es un paso más, pero ahora me doy cuenta de que todo es política", se ha lamentado.

Marisol ha querido dar más detalles sobre lo que ha ocurrido: "Creo que lo que estoy haciendo es Justicia. Voy a seguir hasta el final por mi hija y para que no haya ninguna más. Somos personas y luchamos por el bienestar de nuestros hijos y de todas las personas. Ayer, cuando ocurrió todo eso que no se levantaran, y no nos miraran, no sé. Es lo que siento. Estoy bien, porque saldrá adelante y mal, porque no he sentido el arropo del PSOE", ha confesado.

El problema de que no aparezca el cuerpo de Marta Calvo

Y es que realmente supone un problema en muchos planos que no haya aparecido el cuerpo de Marta Calvo, tanto a nivel psicológico, como para que el presunto asesino cumpla la pena que le correspondería: "Yo realmente no tengo a mi hija. No he comenzado un duelo. Sé que está muerta porque me lo ha dicho la Guardia Civil. Yo lo que quiero es recuperar a mi hija. Esto no es venganza. Eso sería que yo ahora matara a su madre. Lo que estoy haciendo es Justicia, sobre todo por mi hija y para que esto no vuelva a ocurrir", ha señalado.

"Hoy en día no está penado. La ley está hecha para el delincuente. Si no hay cuerpo, no hay delito. Que no lo haya, tiene que haber más delito. Él tiene un derecho a callarse y es lo que está haciendo para que le caigan los menos años de cárcel posible, porque no hay cuerpo. voy a luchar con todas mis fuerzas para que esta ley salga adelante", ha argumentado la madre de Marta Calvo en 'La Tarde' de COPE.