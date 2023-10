A principios de octubre, no solo los jóvenes entran en la universidad. En España, 30.000 personas de más de 50 años se han matriculado en la universidad de mayores, una de ellas es Marina y la codirectora de 'La Tarde', Pilar Cisneros, la ha acompañado y se ha desplazado hasta el campus de la Universidad Complutense de Madrid, frente el edificio multiusos, donde tiene la sede las clases que se dan para ellos.

Para Marina ir a la Universidad le da la vida, "me la ha dado desde hace muchos años, me produce un sentimiento de alegría, me habría gustado en mi tiempo, estar ahí sentada. Empecé en la Universidad cuando me divorcié porque dejé de trabajar, tengo 4 hijos, les he estado atendiendo hasta que han sido mayores y terminaron sus estudios, luego me vino un problema de salud grave y entonces, pensé que era el momento de ir a la universidad porque yo siempre quise".

Marina lleva 10 años en la universidad para mayores y desde que está, explicaba que lo que más le ha proporcionado y enriquecido en la vida es "conocimiento de todas las asignaturas que hemos dado, si te enumero en 10 años, fíjate los cursos monográficos que he hecho, de filosofía, literatura, arte prehistórico de Grecia, Roma... Me faltan años para seguir aquí".

La clase comienza a las once menos cuarto y el profesor se llama Antonio Guzmán, Pilar le ha acompañado a Marina hasta la clase, durante el trayecto, ella le comentaba que "te enriquece mucho, psicológicamente también, a las personas que tenemos cierta edad, porque hay momentos difíciles, la edad te va cambiando, las personas que tienen ganas de aprender todavía que no lo duden, la vida es otra".

¿Por qué va a la universidad?

Los universitarios, cuando van a la universidad, lo normal es para trabajar de aquello que han elegido, pero cuando uno estudia a los 75 años, como es el caso de Marina, el propósito es "saber y aprender, yo con la gente que he compartido experiencia, hemos pensado más o menos igual", explicaba. Además, gracias a ello, "la soledad no la noto, ha desaparecido y sobre todo tener la cabeza, bien que con esta edad te falla a veces la memoria, pero a mí eso no me pasa".

Marina es de los que se sientan en primera fila, aunque cuando llegó, ya estaba todo ocupado, "yo respeto el asiento de cada persona. Además, mucha gente de ciencias pasa a letras, entonces, está lleno de médicos e ingenieros. Aquí se hace amigos, los míos son maravillosos".

Ir a clase es muy importante para poder adquirir los conocimientos, sin embargo, hoy en día podemos acceder a multitud de cursos online, pero, Julián, otro de los que asiste en la universidad para mayores, destacaba la importancia de ir, "es bueno relacionarse con la gente y si encima tienen tus mismas aficiones o intereses mucho mejor". Marina suele llevar a clase un cuaderno, bolígrafo y los apuntes de la asignatura que va a dar en ese día el profesor que "lo mete en el campus virtual, yo me lo bajo si tengo dudas me las apunto para luego preguntarle y así funciona todo muy bien".