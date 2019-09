Manu Brabo: "Una foto es buena cuando hace que te pongas en la piel del otro"

“Los fotoperiodistas somos los embellecedores de la guerra”. Esta es una definición que Manu Brabo, fotoperiodista, Premio Pulitzer, el premio más prestigioso en periodismo, pronunció esta semana en una conferencia.

Manu ha conocido la miseria en Honduras, en El Salvador, en Haití, en Kosovo, en Libia, en Egipto, en Siria... Y las ha conocido porque ha estado allí, manchándose las botas. Y sufriendo también las consecuencias de la guerra.

Sus imágenes han protagonizado portadas en el New York Times, en The Wall Street Journal, en Herald Tribune y han ilustrado páginas de muchos periódicos europeos.

Este viernes el fotoperiodista ha estado en La Tarde de COPE, donde ha contado la crueldad a la que se enfrentó en la guerra de Siria: "Alepo es la peor sitio en el que he estado". A juicio de Brabo, no todas las guerras son iguales, puesto que en algunos lugares se han respetado los derechos de la población civil, algo que no ocurría en Siria.

Para explicar su trabajo, Brabo ha contado que quiere explicar "realidades muy complejas para ayudar a actuar en consecuencia".

"Hay que tener la sangre fría para esperar a captar imágenes que hagan que la gente empatice con las personas que están sufriendo", porque detrás de una foto puede haber "una o muchas historias".

Una de las caracaterísticas que hacen buena una fotografía es cuando consiguen que llegues a ponerte "en la piel del otro", ha relatado Manu Brabo en los micrófonos de COPE.

Manu Brabo fue galardonado con el premio Pulitzer en 2013 junto a otros cuatro fotoreporteros a la mejor cobertura gráfica informativa por su documentación de la guerra en Siria. Allí comprobó "cómo se distrutaba con la violencia".

Entre abril y mayo de 2011 estuvo detenido 40 días en Libia por las tropas de Gadafi. También ha estado en Crimea o Bolivia