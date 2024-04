La madre de una víctima de maltrato denuncia que el agresor les sigue amenazando desde prisión

La vida de Mari Carmen cambió radicalmente el 25 de marzo de 2022, el día que su hija de 16 años le confesó que estaba siendo víctima de violencia de género por parte de su pareja, de 22.

A partir de entonces, comenzó un difícil camino que no parece haberse resuelto con el ingreso en prisión del maltratador. A finales de 2023 entró en la cárcel, pero no por las agresiones que cometió contra la hija de Mari Carmen, menor de edad, sino por haberse saltado reiteradamente la orden de alejamiento que le impusieron. La madre de la víctima asegura que el agresor no ha recibido ningún castigo por maltratar a su hija: “A él pegarle a mi hija tan solo le ha costado 275 euros y 75 días de servicios sociales, le ha salido muy barato. Pegar a una mujer en España sale muy barato”.

Hace un mes les llegó un vídeo que les puso en alerta. En él, el maltratador lanzaba amenazas hacia la familia de Mari Carmen, aseguraba que “cuando saliera iba a dar mucha guerra”. Este vídeo lo publicó él mismo en sus redes sociales, desde prisión. Un conocido de la familia lo encontró y se lo envió a la hija de Mari Carmen para advertirles. Al recibirlo, la joven sufrió un ataque de ansiedad que requirió asistencia médica. El agresor también había publicado otros mensajes dirigidos hacia ella como una canción con el verso “Tú sigues siendo mía”.

Ante esta declaración de intenciones, el pánico ha inundado las vidas de Mari Carmen y su familia: “Llevábamos seis meses tranquilas. Ahora estamos con un miedo otra vez que no avanzamos, estamos aterrados”. Y aunque acudieron a denunciar, no sirvió de nada: “El mosso dijo que eran amenazas muy flojas de cara al juez”.

Quedan cinco meses para que el maltratador de su hija salga de la cárcel. La familia está desesperada: “Se nos ha pasado por la cabeza irnos de donde vivimos, pero es tirar la toalla, no se pueden salir con la suya”. La única respuesta que han recibido de la justicia por el momento es que les avisarán tres días antes de que acabe la condena “para que tengan cuidado”.