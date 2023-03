Los veterinarios, contra la Ley de Bienestar Animal

Tenemos nueva ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, y los dueños de perros, gatos y demás mascotas tienen muchas dudas sobre cómo les va a afectar.

Lo primero y más importante de la ley: “Quedará prohibido cualquier tipo de abandono y maltrato, agresión o negligencia que provoque a los animales sufrimiento”. Por consiguiente, habrá sanciones: hasta 10.000 euros por no comunicar la pérdida del animal, hasta 200.000 por vender perros o gatos en tiendas, y 50.000 por dejar a tu animal en la terraza.

A partir de esa certeza, del resto casi todo son dudas. Uno de los puntos que más causa inquietud es que hay que hacer un curso para tener una mascota. Se trata de un curso de tenencia responsable. Primero se dijo que nos examinaría un veterinario, ahora que va a ser online.

La Tarde de COPE ha querido conocer lo que debemos saber ante esta Ley de Bienestar Animal. Ha contado para ello con la experiencia de María Luisa Fernández, veterinaria clínica, presidenta del Colegio de Veterinarios de Tenerife y vocal de Pequeños Animales. Confirma que no se ha contado con los profesionales, no tienen nada de información de la norma, y menos de los cursos que se van a impartir: “se habla mucho de que hay que formarse, pero no sabemos nada sobre quien tiene que formar y sobre qué materia”. Para María Luisa lo lógico es que la formación la de un veterinario: “lo que no es normal es que se trate de un test de 4 preguntas online”.

En cuanto al listado de animales, señala que tampoco se sabe cuáles son los que van a quedar dentro de la ley: “entendemos que los que sean peligrosos para los humanos se queden fuera, pero hay otros donde se mantienen las dudas y hasta ahora son doméstico". La veterinaria María Luisa teme que se produzca un abandono de animales porque eso podría ser un problema para la biodiversidad de nuestro país.

Si hay algo que a los veterinarios más les ha dolido y no entienden es la parte en la que se prohíbe a las clínicas veterinarias que puedan sacrificar a los animales enfermos: “algunos tratamientos son muy costosos y los dueños no se pueden hacer cargo del animal que lo único que hace es sufrir más. ¿De verdad es digno mantenerlos así?”. La sanción a una clínica por practicar la eutanasia a un animal es dura, le puede caer pena de cárcel y por supuesto inhabilitación: “estas cosas no se hacen a lo loco, cuando se sacrifica es por verdadera necesidad y tras estudiar todas las posibilidades”.