Los trabajadores critican al presidente de Correos por la gestión de los votos: "Ceremonia de desinformación"

Queda menos arena en el reloj y es inminente el momento en el que las sacas de Correos tengan que llegar a las sedes electorales. La Junta Electoral Central ha decidido ampliar el plazode la votación hasta este viernes a las 14:00.

De esta manera, ha aceptado la petición de la empresa postal, que en un principio no lo consideraba necesario. Quedan aún unos 200.000 votos por correo que habían sido solicitados y no han sido emitidos.

El colaborador de 'La Tarde', Lorenzo Silva, ha insistido que esta situación, "no debería llevar a cuestionar, no solo el sistema del voto por correo en España con carácter general, que tiene una larga trayectoria; sino ni siquiera su funcionamiento en estas circunstancias excepcionales".

"No ha sido precisamente transparente"

Durante estas semanas en las que Correos "no ha sido precisamente transparente", en palabras de Fernando De Haro, el encargado de transmitir con detalle lo que ha ocurrido ha sido el responsable del Sector Postal de Comisiones Obreras, Regino Martín. Esta tarde, ha vuelto a los micrófonos de COPE para valorar la prórroga.

Martín ha acusado al presidente de Correos de que, durante esta campaña, ha llevado a cabo "una auténtica ceremonia de desinformación y de confusión". Igualmente, no podía pasar por alto la "gran noticia" de que ya hayan votado2 millones 400 mil personas.

Estas cantidades muestran quehan votado el 91 por ciento de los que solicitaronesta forma de participación en los comicios. "La sociedad tenía ganas de votar y la gente lo ha hecho por un sistema que ha respondido más que favorablemente durante los últimos 17 procesos electorales generales".

Ha continuado alabando el esfuerzo de los trabajadores, cifrando en 156 mil las personas que están avisadas "y solo tienen que ir a la oficina correspondiente, recoger la documentación y allí mismo votar". Además, hay 66 mil que ya tienen la documentación entregada.

"¿Qué es lo que creemos nosotros?"

El responsable ha comentado que el ciudadano debe tener en buena estima este servicio público porque "la campaña sale adelante, a pesar de toda la desinformación y mala gestión, por el esfuerzo de 50 mil profesionales como la copa de un pino". Sin embargo, ha reconocido que no hubiera sido posible sin que los sindicatos apretasen.

"Si hay que dar un premio limón, es al presidente de Correos, que ha hecho una nefasta gestión", ha afirmado con rotundidad. Ha apuntado que las medidas han llegado tarde, "no ha habido gestión ni planificación". Igualmente, da por buena la medida "aunque sea por empujón".

Los votos que no llegarán a las urnas

Ha explicado que lo habitual durante los procesos electorales es que exista "un residuo de voto" que se solicita, pero no llega a emitirse. En estos comicios, estamos en los mismos parámetros. "Si se amplía hasta mañana, estamos hablando de un 5,6, 7 por ciento", exponía.

La normalidad de esta cifra se encuentra entre el 7 y el 10. No obstante, no hay que obviar que se han doblado las solicitudes, por lo que, si el porcentaje se mantiene, también se multiplicará por dos el número de votos que no llegarán a los colegios electorales.

Ha lamentado que las medidas tomadas por Correos no llegasen antes, para que ahora no fuese necesaria esta prolongación. "Bienvenida la ampliación, aunque sea petición de parte, porque el ciudadano podrá llegar a mejores condiciones a la votación", concluía.