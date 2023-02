Los riesgos de tomar estos suplementos vitamínicos si eres paciente de cáncer: "No están regulados"

Cualquiera ha consumido algún suplemento alimenticio en algún momento, o conoce a alguien que lo haya hecho. Si crees que esto no es así, te equivocas. Un estudio ha demostrado que 9 de cada 10 personas en Europa ha consumido algún tipo de suplemento en el último año.

Algunos de estos elementos solamente se compran en la farmacia, pero hay otros muchos que no. En el caso de que estos suplementos sean recetados o recomendados por un profesional de la salud no hay problema, pero cada vez hay un mayor consumo incitado por modas y las redes sociales.

El exceso de determinadas vitaminas también puede acarrear problemas, por ello en 'La Tarde' han hablado con una experta, María Barado, es coordinadora del área bio sanitaria de la Facultad de Salud de la Universidad Internacional de Navarra (UNIR).

Los riesgos de la auto suplementación alimenticia

La experta ha recordado la importancia de la opinión de un profesional antes de comenzar a consumir este tipo de elementos: “Los suplementos vitamínicos no es algo que podamos tomar a la ligera, porque no solo puede acarrearnos problemas sino que son productos que siempre deben ser aconsejados por un profesional sanitario”.

Los complementos alimenticios son micronutrientes que pueden tener efectos negativos en nuestra salud si los consumimos en exceso: “Estos micronutrientes no caen en saco roto, muchos de ellos se acumulan en nuestro organismo y pueden producir determinadas patologías y enfermedades por este exceso”.

“Los suplementos vitamínicos y los suplementos alimenticios no están regulados todavía a nivel europeo”





Nuestro cuerpo necesita de estos micronutrientes que no podemos sintetizar, entonces tenemos que tener siempre una ingesta diaria recomendada. Los expertos recomiendan que este consumo se haga a través de los alimentos y no de suplementos.

Algunos de los suplementos más típicos son las vitaminas, y hay que tener cuidado con algunas de ellas: “En el caso de la vitaminas liposolubres si que se acumulan en el hígado, y sí que pueden tener efectos adversos. Este tipo de vitaminas son fundamentalmente la A,E, D y K”.

También hay otro tipo de vitaminas que no suponen ningún riesgo para la salud: “La vitamina C es una vitamina hidrosoluble, y no se acumula porque se elimina por la orina. Entonces no hay problema, no hay acumulación de esta vitamina”.

Problemas de salud y suplementación alimenticia

Antes de empezar a consumir complementos de alimentación de este tipo, se debe consultar con un profesional y el farmacéutico es el más accesible para este tipo de dudas. María Barado ha explicado qué problemas pueden provocar estos elementos si hacemos un consumo excesivo: “Pueden provocar problemas renales, ya que si obligas a tu hígado que metabolice más de lo que debe, vamos a tener problemas graves”.

La experta también ha presentado algunos datos que se han recogido en diferentes estudios de EEUU para poner este problema en perspectiva: “Han llegado a la conclusión de que el betacaroteno, que es la vitamina A, aumenta significativamente el riesgo cardiovascular de las personas con cáncer”.

Además, ha sido más específica con algunos de los efectos que pueden llegar a causar estas vitaminas: “La ingesta excesiva de vitamina A puede aumentar significativamente el riesgo de sufrir cáncer de pulmón. En el caso de la suplementación de vitamina E, podría producir un accidente cerebro vascular en personas con una patología de base cardiovascular. La única que no tiene un estudio lo suficientemente extenso para poder determinar sus riesgos es la vitamina D”.

Por lo tanto, queda claro que estos complementos alimenticios no deben tomarse a la ligera, y la valoración de un profesional siempre es la mejor opción.