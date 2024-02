Los pasos a seguir para solicitar una revisión de tu edificio por si hubiera riesgo de incendio: muy sencillos

Solo hace cuatro días desde que conocimos y asistimos casi en directo a la tragedia del incendio en un edificio de Valencia. Y aunque la investigación sigue bajo secreto de sumario, lo cierto es que tenemos algunas noticias nuevas que hacen que vayamos conociendo más detalles del caso.

Por un lado, los primeros casos apuntan a un posible cortocircuito en el piso número 86, algo que todavía no se ha detallado pues, como te contamos, la investigación sigue bajo secreto de sumario. Por otro lado, sabemos que continúan trabajando en la identificación de las 10 víctimas mortales.

Por otro lado, que de los 15 heridos, 7 de ellos son bomberos, y solo uno de ellos, está ingresado en el hospital en estos momentos. Respecto al resto de víctimas, ya han empezado a llegar las ayudas para todas esas familias afectadas, y a partir del jueves, podrán acceder a las 131 viviendas provisionales que les ha dado el Ayuntamiento de Valencia.

??Un experto revela cómo podría haberse dado el cortocircuito en la persiana que provocó el incendio



??@COPEValencia ??

https://t.co/R9IFxB5GMq — COPE (@COPE) February 26, 2024

Aparte de todos esos datos, todos nos hacemos la misma pregunta: ¿podría pasar lo mismo en mi edificio? ¿Se parece mi fachada a la del edificio calcinado de Valencia? ¿Podría ser igual de inflamable?

Es a lo que nos responde en La Tarde Eugenia del Río, secretaria del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Ella misma aseguraba que en la fachada no estaba presente el poliuretano, sino que el aislante es lana de roca, un material ignífugo.

"Es una fachada ventilada compuesta por una fábrica de ladrillo, estaría pegado a ella la lana de roca, luego habría una cámara de aire y ventilación y un material que le da el aspecto que es lo que protege el aislamiento y le da estética. Este material, todo el mundo cree que es la causa, es un composite, tiene un alma en el centro que le da rigidez, si es plástico y está en contacto con el fuego, es inflamable, para unirlo lleva unos adhesivos que pueden ser inflamables también, probablemente ha sido lo que arda todo con tanta velocidad" comenzaba explicando.

¿Cómo saber si a nuestro edificio le puede pasar lo mismo?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La especialista ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a todos aquellos vecinos que estén preocupados por si en su edificio puede pasar algo similar. Y es que dice que "la práctica de construir fachadas ventiladas no es peligroso para el fuego, siempre y cuando se utilice con las garantías y condiciones que nos dice ahora la normativa. No quiere decir que lo construido antes sea peligroso, habría que analizarlo. Puede haber otro con los mismos materiales que no sufra el mismo riesgo" explicaba.

Sin embargo, asegura que si tienes algún tipo de duda sobre tu edificio, hay una serie de pasos a seguir para solicitar una revisión de tu fachada y edificio y cerciorarte de que no haya riesgo.





"Que se pongan en contacto con un técnico competente, vaya a su edificio y lo revise, es fácil verlo y los edificios tienen proyectos y libros, un perito o arquitecto va y puede saber si tiene riesgo o no" comenzaba diciendo.

Otras opciones para cerciorarte

Además, habla de que se ha habilitado un mecanismo ahora que ha pasado esta tragedia de Valencia. "El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y el resto de España estamos muy preocupados, esta mañana el Consejero de Vivienda se ha reunido con el decano de nuestro colegio para buscar soluciones en el caso de que haya edificios con este riesgo hay que detectarlos y solucionarlo lo antes posible" empezaba explicando.





"Han habilitado una oficina para atención a propiedades para que vayan los ciudadanos, las comunidades de vecinos, se analicen los casos y se busquen en los que hay que actuar. En las comunidades con las que hemos tenido contacto sé que están en condiciones similares y actuando igual. Las circunstancias eran muy concretas, no es que haya que actuar con una urgencia inmediata" sentenciaba.

Además, asegura que una primera inspección de tu edificio es fácil de conseguir.