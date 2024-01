El 86% de los niños entre 6 y 9 años leen en su tiempo libre: ¿por qué suspenden entonces en Lengua?

Cuando la lectura entra en nuestras vidas, puede llegar a convertirse en un gran placer, pero ¿cómo conseguir que sea un hábito desde la infancia?

Una reflexión muy singular de la educadora y sociólogaAlba Castellví, quien hablaba de la importancia de dar ejemplo en casa. Los padres con hijos de 0 a 10 años alegan que no tienen tiempo para leer, pues mejor fingir que no hacer nada: “ese libro que tenéis en la mesita de noche desde hace ocho meses y del que no lográis leer más que tres párrafos antes de que el agotamiento os venza, ese mismo lo ponéis encima de la mesita del sofá y podréis decirle a vuestros hijos que ese es vuestro libro, y ellos van a quedarse con la idea de que leéis por placer y no por deber”.

Acabamos de conocer el último barómetro de Hábitos de Lectura y compra de libros en España 2023 y mira, no es tan negativo como pudiéramos pensar: desde 2012 el porcentaje de lectores frecuentes ha crecido casi un 5% y la lectura en menores sigue siendo mayoritaria. El 86% de los niños entre 6 y 9 años leen en su tiempo libre y lo hacen cerca de 3 horas por semana. Como ves, son datos bastante positivos, pero entonces, ¿cómo es posible que cuando hablamos de “comprensión lectora” entre nuestros niños y jóvenes, estos se encuentren muy por debajo de la media de los países de la Unión Europea?

Porque hay un Rubicón, un periodo crítico que coincide con la educación secundaria, sobre todo a partir de los 15 años. Si el 77,5% de los niños de 10 a 14 años es lector en tiempo libre, a partir de los 15 la media desciende hasta el 65%. Descenso de 5 puntos con respecto al año pasado, 7 de cada 10 leen pero una vez cada tres meses.

Hemos hablado con varios jóvenes y les hemos preguntado si les gusta leer. Hemos hablado con Mario de 15 años, Jesús y Jakub de 20: “Me tiene que enganchar mucho el libro, sino es muy difícil que lea uno”.

¿Es la obligatoriedad de la lectura? ¿Las pantallas? ¿Es lógico que de leer Harry Poterr o Amanda Black pasen, de repente, a enfrentarse a 'La Celestina”?

Miguel Salas es profesor, y está en continuo contacto con niños y jóvenes por su trabajo, doctor en Teoría de la Literatura y acaba de publicar ‘(En) plan lector: sobrevivir a la adolescencia sin dejar de leer’. Defiende que en su libro trata del problema social centrado en la distracción, pero no en que haya distracciones, sino cambiar un libro por pasar tiempo en las redes sociales, que según comenta “no aporta nada”.

De las pocas cosas buenas que nos dejó la pandemia está la de recuperar el gusto por la lectura. Según el último barómetro de los "Hábitos de lectura y compra de libros”, estos se mantienen. Parece una buena noticia, pero si es así, ¿por qué siguen suspendiendo nuestros chicos en comprensión lectora? Pues comenta que hay un problema con la asignatura de lengua y literatura, que ahora se han unido y antes eran separadas: “cada cuatro, cinco temas hacen uno de literatura y suele ser uno de historia de literatura que los chavales se embuten para el examen aprendiéndose fechas y datos que no crean afición a la lectura”.

También destaca que hay que acercar a los niños a los clásicos, pero tratando de estimularlos desde diferentes frentes, y comenta que esa es una labor que deben hacer los profesores.

Cuatro de cada 10 españoles no tienen hábito lector ¿Qué argumentan? Pues la falta de tiempo libre, o que cuando lo tienen, eligen otros pasatiempos. Casi un 30% reconoce “falta de interés” y un 1´9% no lo hace por motivos de vista o salud.

Por otro lado, las mujeres son más lectoras que los hombres. Entre los 25 y los 35 años, por ejemplo, leen un 73% de las mujeres, frente al 55% de los hombres ¿a qué crees que es debido? Más de la mitad, el 52%, leen con frecuencia. Y ojo porque 1 de cada 3, el 36%, no lee nunca.