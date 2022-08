Los médicos rurales, con más problemas durante el verano: "Nos tenemos que multiplicar"

Lo que menos le apetece a uno cuando está de vacaciones es ponerse enfermo. Pero, muchas veces sucede, aunque no siempre es algo grave. El caso es que cuando la cosa es para ir al médico tienes que ir a la consulta. Y si estás pasando las vacaciones en un pueblo, de la España vaciada, puede que te haya tocado esperar en una cola de mínimo una hora, si es que hay médico en el pueblo. La medicina rural viene arrastrando muchos problemas, pero estos se multiplican en los meses de verano por la escasez de médicos y el aumento exponencial de la población. Este verano, en la comarca de Sanabria, Zamora, han tenido que concentrar toda la atención sanitaria en el municipio de Puebla de Sanabria, obligando a todos los demás pueblos pequeños de la zona a ir a este centro de salud. Algunos pacientes tienen que desplazarse 40 kilómetros o más para que les atienda el médico, y como muchos de estos pacientes son personas mayores, la Junta de Zamora ha anunciado que van a poner a su disposición taxis gratuitos para que puedan ir al centro.

El médico rural de Villa Mayor y Perdiguera, José Manuel Cucalón, ha dicho que como "tenemos escasez de médicos, pues nos tenemos que multiplicar. Si hay algo que no podemos dejar es la atención a nuestros pacientes y, por tanto, nos tenemos que multiplicar". También nos ha explicado que en algunos pueblos los que se quedan a vivir normalmente son los padres o los abuelos, y eso provoca que vengan los padres con los nietos a verlos, por lo que el número de familiares aumenta. "Si tenemos 400 o 500 habitantes, pues normalmente 200 personas o 300 personas más aparecen por el pueblo", ha explicado. En cuanto al problema de la falta de médicos, José Manuel cree que hay dos problemas: "La mala o nula planificación que se ha tenido en Recursos Humanos en los últimos 10, 15, 20 años", y que "no se elige el mundo rural para ejercer". Además, hay que tener en cuenta también las horas y kilómetros que echan en la carretera con el coche, pues no se les paga por el gasto en gasolina por tener peores conexiones.

El médico rural jubilado este año, Juan Francisco Soto, que en su última etapa estuvo 20 años atendiendo a los vecinos de Cañaveral de León, en la provincia de Huelva, nos ha contado que, en su caso, la plaza que había dejado ya está cubierta por un médico joven. También nos ha comentado que lo mejor de ser médico rural es "el trato directo con los pacientes", pero que lo malo es que "muchas veces tu trabajo, a veces, no se puede hacer en el tiempo que tienes oficialmente para trabajar".